المرور يضبط 116 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (116575) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (1064) سائق تبين إيجابية (41) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (501) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (159) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط (8) محكوم عليهم بإجمالى (12) حكما ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

