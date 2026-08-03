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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرور يضبط 116 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

 وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (116575) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص  (1064) سائق تبين إيجابية  (41) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .


كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (501) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص  (159) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط  (8) محكوم عليهم بإجمالى (12) حكما ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

وزارة الداخلية مخالفة مرورية تراخيص

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