ناقد موسيقي: ألبوم تامر عاشور مميز فنيًا .. وغامر بدرجة كبيرة بأغاني الحزن والشجن l خاص

كشف الناقد أمجد جمال عن رائية في البوم" مراية الحب"، للفنان تامر عاشور، والذي طرحه خلال الايام الماضية.

وقال أمجد جمال في تصريحات خاصة لصدي البلد: البوم تامر عاشور مراية الحب مميز فنيًا، ولكنه راهن بشكل كبير علي اغاني الحزن والشجن، وهو الامر الذي بتفاعل معه ويميزه عن المستمتع دائم، ولكن هل هذا الأمر مناسب لموسم الصيف، ام انه كان يحتاج الي اغاني تتناسب مع الاجواء الصيفية.

البوم تامر عاشور

وجاءت تفاصيل الألبوم الجديد كالتالي:

أغنية "مراية الحب" من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماديو، وأغنية "نزلت اتمشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية "ولاد حلال" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

ويضم الألبوم أغنيات "جدع" من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "وصولي" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف فهمي، وأغنية "تمنياتي" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع "توما" وأغنية "مكاني الصح" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأغنية "متلخبطة أحوالي" كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.

الألبوم الجديد لتامر عاشور يضم أيضا "شوفتني" من كلمات عمرو عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية "آسف" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "مش فارقلي" من كلمات محمد جشم باشا وألحان سامر أبو طالب وتوزيع نادر حمدي.