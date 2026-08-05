القومي للمرأة يهنئ السفيرات اللاتي شملتهن الحركة الجديدة لتعيينات مساعدي وزير الخارجية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى السفيرات اللاتي شملتهن الحركة الجديدة لتعيينات مساعدي وزير الخارجية.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن اختيار الكفاءات النسائية لتولي مناصب قيادية بوزارة الخارجية يعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة رفيعة، وتعكس ثمار الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية والاستمرار في العطاء وخدمة الوطن ، ويجسد الثقة الكبيرة في قدرتها على تحمل المسؤولية والقيام بأدوار مؤثرة في مختلف مواقع صنع القرار، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن الدبلوماسية المصرية تزخر بنماذج نسائية مشرفة أثبتت جدارتها وتميزها في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وأسهمت في ترسيخ مكانة مصر على الساحة الدولية، معربة عن خالص أمنياتها للسفيرات بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهن الجديدة.

هذا وقد شملت الحركة تعيين السفيرة مي طه محمد خليل مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، والسفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهري مساعدًا لوزير الخارجية للمؤتمرات الدولية، والسفيرة نيفين أسامة محمد الحسيني مساعدًا لوزير الخارجية للهجرة.