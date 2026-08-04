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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة فاطمة عنتر بمناسبة تكليفها مساعدًا لوزير الأوقاف لشؤون الواعظات

الدكتورة فاطمة عنتر
الدكتورة فاطمة عنتر
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة فاطمة عنتر، بمناسبة صدور قرار تكليفها مساعدًا لوزير الأوقاف لشؤون الواعظات، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الجديد.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التكليف يعكس الثقة التي تحظى بها المرأة المصرية لتولي المناصب القيادية، ويجسد توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات النسائية والاستفادة من خبراتها في مختلف مواقع المسؤولية، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية تواصل تحقيق النجاحات وإثبات جدارتها في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية.

كما أشادت رئيسة المجلس بما تتمتع به الدكتورة فاطمة عنتر من خبرات علمية ودعوية، معربةً عن خالص تمنياتها لها بدوام النجاح والتوفيق في أداء مهام منصبها الجديد

القومي للمرأة المرأة المجلس القومي للمرأة الواعظات فاطمة عنتر

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