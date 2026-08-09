أحمد عبد القادر يقترب من بيراميدز بعد موقف الأهلي.. ماذا حدث؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، كواليس موقف أحمد عبد القادر من العودة إلى النادي الأهلي أو الانتقال إلى صفوف بيراميدز، موضحًا تفاصيل البنود الموجودة في عقد اللاعب مع نادي الكرمة العراقي، والتي حسمت بشكل كبير وجهته المقبلة.

أحمد عبد القادر

وقال محمود شوقي، خلال ظهوره عبر موقع «يوتيوب»، إن أحمد عبد القادر كان قد توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز منذ فترة ليست قصيرة، إلا أن إتمام الصفقة كان يتطلب إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالنادي الأهلي.

وأوضح أن عقد انتقال أحمد عبد القادر من الأهلي إلى الكرمة العراقي تضمن بندًا يمنح النادي الأحمر أحقية وأولوية إعادة شراء اللاعب، بشرط معادلة القيمة المالية المقدمة من أي نادٍ آخر إلى الفريق العراقي.

وأشار إلى أن عبد القادر، من أجل الابتعاد عن هذا البند، لجأ إلى فسخ تعاقده مع الكرمة بالتراضي، بالتنسيق مع نادي بيراميدز، وهو ما كان من شأنه أيضًا تجنب حصول الأهلي على نسبة الـ25% المنصوص عليها عند بيع اللاعب إلى نادٍ آخر.

وأضاف أن عقد انتقال عبد القادر إلى الكرمة تضمن بندًا آخر، يقضي بأنه في حال فسخ اللاعب تعاقده مع النادي العراقي، فإنه يصبح ملزمًا بعرض نفسه على الأهلي أولًا، وذلك من خلال إرسال إخطار رسمي عبر البريد الإلكتروني.

وأكد محمود شوقي أن هذا الإجراء تم بالفعل، حيث تلقى الأهلي إخطارًا رسميًا من أحمد عبد القادر يعرض خلاله نفسه على النادي، مع تحديد بعض الشروط المالية الخاصة بعودته.

وبحسب شوقي، كان يتعين على الأهلي الرد على اللاعب خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يصبح أحمد عبد القادر حرًا في اختيار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.

وأوضح أن الأهلي لم يرد على إخطار اللاعب ولم يتحرك بشكل جاد لإعادته، في ظل عدم وجود رغبة جماعية داخل النادي في عودة عبد القادر إلى صفوف الفريق، مع وجود انقسام في وجهات النظر بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن هناك أيضًا تحفظات داخل الأهلي على تحمل مبالغ مالية كبيرة في عقد اللاعب، أو الدخول في مفاوضات تؤدي إلى رفع القيمة المالية للتعاقد، بما يتعارض مع سياسة العقود الجديدة التي يتبعها النادي خلال الفترة الحالية.

واختتم محمود شوقي حديثه بالتأكيد على أن عدم رد الأهلي وعدم وجود تحرك جاد لإعادة أحمد عبد القادر جعلا اللاعب حرًا في الانتقال إلى نادٍ آخر، ليستفيد من موقف القلعة الحمراء ويقترب من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.