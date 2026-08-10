صحة بني سويف تنفذ قافلة طبية مجانية في قرية العجرة وتقدم 3056 خدمة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية العجرة التابعة لمركز ببا، يومي 8 و9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة في تقريره أن القافلة نفذها فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، حيث ضمت القافلة 6 عيادات في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة

وأشار إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 961 مريضًا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 88 تحليل دم، و250 تحليل طفيليات، و11 حالة أشعة عادية، و44 حالة موجات فوق صوتية، فضلًا عن تحويل 4 مرضى لإعداد التقارير الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بجانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 224 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية التي قدمتها القافلة لأهالي القرية 3056 خدمة، بما يعكس جهود مديرية الصحة في إتاحة الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

