موسم الصيف.. تفاصيل إيرادات الأفلام أمس وترتيب شباك التذاكر

يواصل فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو تصدره لشباك التذاكر المصري، محافظًا على المركز الأول منذ انطلاق عرضه، بعدما سجل أمس الأربعاء إيرادات بلغت 3 ملايين و554 الفاً و983 جنيهاً، بحسب بيانات موقع cinema Track المتخصص في متابعة إيرادات السينما المصرية. للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم 7Dogs

واحتل فيلم 7Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، بعدما حقق مليونًا و357 ألفًا و402 جنيهًا، فيما احتفل فيلم إذما المركز الثالث بإيرادات بلغت 547 الفاً و798 جنيهاً.

فيلم الكلام على ايه

واحتل فيلم الكلام على ايه المركز الرابع بإيرادات بلغت 400 الفاً و512 جنيهاً، واحتل فيلم القصص بطولة نيللي كريم وأمير المصري المركز الخامس بإيرادات بلغت 154 الفاً و829 جنيهاً، فيما احتل فيلم أسد المركز السادس بإيرادات بلغت 109 الفاً و633 جنيهاً، واحتل فيلم الكراش المركز السابع بإيرادات بلغت 103 الفاً و938 جنيهاً.

ويتنافس في الموسم الصيفي بالموسم الحالي كبار النجوم حيث يعرض بالسينمات فيلم "صقر" وكناريا" بطولة محمد إماما وشيكو، وفيلم "7dogs" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وينافس أحمد داود بفيلمين هما "الكراش" و "إذما"، ومحمد رمضان بفيلم "أسد"، وفيلم القصص لـ نيللي كريم.

وتستعد السينمات لإستقبال أفلام جديدة خلال الموسم الصيف أبرزها، فيلم "خلى بالك من نفسك" بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، وفيلم "شمشمون ودليلة" بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وفيلم "ابن مين فيهم" بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد، وغيرهم.