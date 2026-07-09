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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صيفك في العلمين بـ400 جنيه.. بدائل اقتصادية لقضاء إجازة ممتعة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة خلال موسم الصيف، تبحث العديد من الأسر المصرية عن بدائل اقتصادية للاستمتاع بالإجازة دون تحمل أعباء مالية كبيرة، وفي هذا السياق أكدت بسنت صفوت، صانعة محتوى السفر والرحلات، أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية والترفيهية التي تتيح للعائلات قضاء أوقات مميزة داخل المدن والمحافظات القريبة، دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة أو إنفاق مبالغ مرتفعة.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن التخطيط الجيد واختيار الأماكن المناسبة يمكن أن يحولا الإجازة إلى تجربة ممتعة لجميع أفراد الأسرة بتكلفة مناسبة.

رحلات نيلية ومزارات تاريخية بأسعار مناسبة

أوضحت بسنت صفوت أن الرحلات النيلية تعد من أبرز الاختيارات المناسبة للعائلات خلال فصل الصيف، خاصة في المساء، لما توفره من أجواء هادئة ومناظر طبيعية مميزة بعيدًا عن حرارة النهار.

وأضافت أن زيارة المتحف المصري الكبير تمثل تجربة ثقافية وترفيهية مناسبة للكبار والأطفال، إلى جانب عدد من المناطق التاريخية التي تجمع بين المتعة والتعلم، مثل:

  • منطقة مصر القديمة.
  • شارع المعز.
  • منطقة الفسطاط.
  • قلعة صلاح الدين.
  • حديقة الأزهر.

وأكدت أن هذه الأماكن تمنح الأسرة فرصة لقضاء يوم كامل يجمع بين الترفيه والتعرف على تاريخ مصر وحضارتها.

الصيف ليس للشواطئ فقط

وأشارت صانعة محتوى السفر إلى أن قضاء الإجازة الصيفية لا يقتصر على الذهاب إلى المدن الساحلية، موضحة أن الأماكن المغلقة أو المناطق القريبة من نهر النيل تعد خيارات مناسبة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن اختيار توقيت الزيارة، خاصة خلال فترات المساء، يساعد على الاستمتاع بالأجواء وتقليل الشعور بالحرارة، مع الحفاظ على ميزانية الأسرة.

بدائل اقتصادية للاستمتاع بالساحل الشمالي

وفيما يتعلق بالمصايف، أوضحت بسنت صفوت أن ارتفاع أسعار بعض مناطق الساحل الشمالي لا يعني أن جميع الوجهات هناك أصبحت خارج متناول الأسر، مشيرة إلى وجود بدائل يمكن من خلالها الاستمتاع بأجواء الساحل بتكاليف أقل.

ولفتت إلى إمكانية الإقامة في مناطق قريبة مثل مارينا أو بورتو جولف مارينا، ثم زيارة مدينة العلمين أو الاستمتاع بالشواطئ من خلال نظام "Day Use"، الذي يتيح دخول الشواطئ والاستفادة من الخدمات مقابل رسوم تبدأ من 400 إلى 500 جنيه.

التخطيط الجيد يقلل تكلفة الإجازة

وأكدت بسنت صفوت أن نجاح الإجازة لا يرتبط بحجم الإنفاق، وإنما بحسن التخطيط واختيار الأماكن المناسبة، مشيرة إلى أن مصر تضم العديد من الوجهات التي تناسب مختلف الميزانيات والأذواق.

وأضافت أن البحث المسبق عن العروض واختيار الأماكن القريبة يمكن أن يساعد الأسر على قضاء وقت ممتع، مع تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بالسفر لمسافات بعيدة.

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