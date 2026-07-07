وزير السياحة: إنفاق السائح اليومي يسجل 94 دولاراً

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن معدل متوسط انفاق السائح اليومي فى مصر وفقًا لآخر احصائية منذ سنوات يبلغ 94 دولاراً، موضحاً أن النسبة ارتفعت بمقدار من 30% إلى 40%.

141 حملة سياحية مشتركة



من جانبه أوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، إننا نفذنا أكثر من 141 حملة سياحية مشتركة بالتعاون مع شركائنا من منظمي الرحلات في مختلف الأسواق المستهدفة.

أشار يوسف، إلى أننا شاركنا في 40 معرضًا سياحيًا دوليًا حول العالم، بالإضافة إلى تنظيم 24 قافلة سياحية بالأسواق المستهدفة، بهدف تعزيز التواجد المصري والتعريف بالمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.، بالإضافة إلى تنفيذ 164 رحلة تعريفية لصناع المحتوى والمؤثرين من مختلف دول العالم..

جاء ذلك خلال لقاء مع محرري الملف السياحي، بمتحف الحضارة بالفسطاط بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

تابع رئيس هيئة تنشيط السياحة أننا نستهدف في التوقيت الحالي 19 سوقًا سياحيًا رئيسيًا، مع التركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع والقدرة على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.