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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيركايرو تعزز قدراتها الفنية بمنظومة متكاملة للصيانة والدعم الهندسي

ايركايرو
ايركايرو
نورهان خفاجي

تواصل شركة إيركايرو  التابعة لوزارة الطيران المدني تطوير منظومتها الفنية والهندسية الخاصة بأسطول طائرات Airbus A320، من خلال بنية متكاملة للصيانة والدعم الفني والتخطيط الهندسي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في صناعة النقل الجوي.

يأتي ذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة للارتقاء بمعدلات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وتعتمد الشركة على شبكة صيانة معتمدة لطراز الإيرباص A320 في كل من مطارات القاهرة وبرج العرب وأسيوط، بما يضمن توفير الدعم الفني السريع والفعال لعمليات الأسطول وتلبية متطلبات التشغيل المتنامية داخل مصر وخارجها.

كما توفر إيركايرو خدمات دعم فني متواصلة على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال فريق متخصص من المهندسين والفنيين ذوي الخبرات والكفاءات العالية، بما يضمن سرعة التعامل مع مختلف المتطلبات الفنية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية للطائرات.

وفي مجال الإمداد الفني، تمتلك الشركة منظومة متطورة لمخازن قطع الغيار والأدوات والمعدات الفنية موزعة بين محطات القاهرة وبرج العرب وأسيوط، إلى جانب المخزن الرئيسي بالقاهرة، بما يسهم في سرعة توفير الاحتياجات الفنية وتقليل زمن الاستجابة للأعمال التشغيلية والصيانات المختلفة.

وتضم المنظومة كذلك فريقًا متخصصًا في إدارة المواد والإصلاحات والضمانات الفنية يعمل على مدار الساعة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول الفنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتشمل القدرات الفنية للشركة أنشطة متكاملة للهندسة والجدولة والتخطيط الفني، والتي تسهم في إعداد برامج الصيانة الدورية ومتابعة تنفيذها بكفاءة عالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأسطول ويعزز من مستويات الاعتمادية والانتظام التشغيلي.

كما تدير إيركايرو غرفة مراقبة وسيطرة فنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الفنية للطائرات ورصد الأعطال الفنية ومراقبة صلاحية الطائرات للطيران بشكل لحظي، بما يضمن اتخاذ القرارات الفنية السريعة ودعم العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي.

وأكدت الشركة أن هذه المنظومة الفنية المتكاملة تعكس التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في قطاع الطيران، وتعزز من قدرتها على تقديم خدمات صيانة ودعم هندسي متطورة لأسطولها من طراز طائرات Airbus A320 والإمبراير و الـ ATR والمتوقع أن ينضم إلى أسطول الشركة طراز الإيرباص 330 خلال الشهور القليلة القادمة، بما يدعم خطط النمو والتوسع ويعزز ثقة العملاء وشركاء التشغيل في مختلف الأسواق ويقدم المزيد من الرفاهية و الأمن و السلامه لركاب إيركايرو وفقا للمعايير الدولية للطيران المدني.

شركة إيركايرو Airbus طراز الإيرباص

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