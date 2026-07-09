قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتهاء مشوار المونديال.. منتخب مصر يحصل على راحة وجولة حرة قبل العودة
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم ربع نقل ولودر على طريق مطروح الإسكندرية
بتأمين صحي واجتماعي.. وزارة العمل تطرح مئات الوظائف في 12 محافظة (رابط التقديم)
سنرد بقوة.. ترامب ينشر صورة لضربة أمريكية على طهران ويحذر إيران
رويترز: الخام الأمريكي يرتفع إلى 74.68 دولار للبرميل عقب الضربات الأمريكية
الرطوبة 95%.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول
ترامب يحذر إيران: إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير
الذهب يقلص خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
بمحرك 12 سلندر .. باجاني هوايرا 70 ديريتشو| صور
سطور جديدة في الحرية.. أول رسالة من فضل شاكر بعد إخلاء سبيله
إعلام إيراني: هجمات أمريكية تستهدف برج المراقبة البحرية في تشابهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. حملات مكثفة للنظافة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات بالزينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية جهودها اليومية لتنفيذ حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، وذلك ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة بمختلف قرى المركز.

وشهدت الحملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من قريتي الصعايدة والزينية بحري، إلى جانب إزالة الأشجار التي كانت تعوق الحركة المرورية، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، كما تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الفيايضة بقرية الزينية قبلي للحفاظ على المظهر الجمالي وتحسين البيئة المحيطة.

كما نفذت الوحدة المحلية قرار إزالة أحد المباني الآيلة للسقوط على نفقة مالكه، وفقًا لأحكام المادة 90 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومنعًا لوقوع أي مخاطر قد تنتج عن بقاء العقار.

وفي مجال تحسين الخدمات، تتواصل أعمال تركيب كشافات إنارة جديدة بمنطقة الزينية بحري وعدد من شوارع المدينة، بهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الرؤية الليلية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة.

وأكد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة القطاعات الخدمية، مع تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المرافق، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين ويسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة بجميع أنحاء المركز.

الاقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.. تفاصيل

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

الاستلام عن تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف موقفك

تنسيق مدارس التمريض

تنسيق مدارس التمريض 2026.. البديل الآمن والمسار الأضمن بعد الإعدادية

بالصور

لوك كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد