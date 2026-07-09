الأقصر.. حملات مكثفة للنظافة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات بالزينية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية جهودها اليومية لتنفيذ حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، وذلك ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة بمختلف قرى المركز.

وشهدت الحملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من قريتي الصعايدة والزينية بحري، إلى جانب إزالة الأشجار التي كانت تعوق الحركة المرورية، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، كما تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الفيايضة بقرية الزينية قبلي للحفاظ على المظهر الجمالي وتحسين البيئة المحيطة.

كما نفذت الوحدة المحلية قرار إزالة أحد المباني الآيلة للسقوط على نفقة مالكه، وفقًا لأحكام المادة 90 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومنعًا لوقوع أي مخاطر قد تنتج عن بقاء العقار.

وفي مجال تحسين الخدمات، تتواصل أعمال تركيب كشافات إنارة جديدة بمنطقة الزينية بحري وعدد من شوارع المدينة، بهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الرؤية الليلية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة.

وأكد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة القطاعات الخدمية، مع تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المرافق، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين ويسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة بجميع أنحاء المركز.