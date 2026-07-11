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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مستقبل محمد صلاح على المحك.. مفاوضات سعودية وعروض أمريكية تنتظر الحسم .. لم ينتقل الفرعون المصري ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعدما أسدل الستار على مشواره التاريخي مع ليفربول ليصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الانتقالات الصيفية وسط منافسة قوية بين أندية الدوري السعودي ونظيرتها في الدوري الأمريكي للحصول على خدمات النجم المصري.

وجاءت تحركات صلاح بشأن مستقبله بعد أيام قليلة من انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الـ16 عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 في مباراة كان منتخب مصر قريبًا خلالها من تحقيق إنجاز تاريخي بعد تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة ويحسم بطاقة التأهل.

ورغم مرارة الخروج نجح منتخب مصر في تحقيق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعدما بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بينما واصل محمد صلاح تقديم مستويات لافتة عززت من قيمته الفنية والتسويقية قبل دخوله سوق الانتقالات لاعبًا حرًا.

نهاية حقبة استثنائية في ليفربول

أنهى محمد صلاح رحلة امتدت تسعة مواسم داخل أسوار ليفربول تحول خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تلك الفترة كتب قائد الفراعنة اسمه بأحرف من ذهب بعدما سجل 257 هدفًا خلال 442 مباراة بمختلف البطولات وأسهم في قيادة "الريدز" للتتويج بعدد كبير من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

ورحيل صلاح عن "أنفيلد" فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن وجهته المقبلة خاصة مع استمرار قدرته على المنافسة في أعلى المستويات رغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره.

السعودية الوجهة الأقرب

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن أندية دوري روشن السعودي لا تزال في صدارة السباق للتعاقد مع محمد صلاح وسط اهتمام من أكثر من نادٍ يسعى للحصول على توقيع قائد منتخب مصر.

وتشير التقارير إلى أن الهلال والقادسية يعدان الأكثر جدية في متابعة موقف اللاعب في ظل رغبة كل منهما في تدعيم صفوفه بنجم يمتلك قيمة فنية وتسويقية كبيرة فيما سبق أن ارتبط اسم أندية أخرى مثل الاتحاد والأهلي أيضًا بالاهتمام بضم صلاح خلال الفترات الماضية.

وترى الأندية السعودية في التعاقد مع صلاح فرصة لتعزيز الحضور العالمي للدوري خاصة أنه يعد أحد أكثر اللاعبين العرب شعبية وتأثيرًا على المستوى الدولي.

المفاوضات تتعثر بسبب المقابل المالي

ورغم استمرار الاتصالات بين الأطراف المختلفة كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي بسبب وجود تباين في المطالب المالية.

وأوضح التقرير أن الأندية السعودية تحاول تقليص القيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة دون الكشف عن تفاصيل الراتب الذي يطلبه اللاعب أو طبيعة البنود المالية محل الخلاف سواء كانت مرتبطة بالأجر السنوي أو مكافأة التوقيع أو الحقوق التجارية.

ويمنح انتقال صلاح في صفقة مجانية اللاعب ووكيله مساحة أكبر للتفاوض وهو ما يجعل تكلفة التعاقد لا تقتصر على الراتب فقط بل تشمل عدة بنود مالية معتادة في صفقات النجوم الكبار.

الدوري الأمريكي يدخل المنافسة

في المقابل لم تعد المنافسة مقتصرة على السعودية بعدما دخلت أندية الدوري الأمريكي على خط المفاوضات في محاولة لاستغلال انتهاء عقد اللاعب مع ليفربول.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبورتينج كانساس سيتي يراقب موقف صلاح بينما تظل فكرة الانتقال إلى الولايات المتحدة خيارًا مطروحًا أمام قائد الفراعنة خاصة مع النمو الكبير الذي يشهده الدوري الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن العروض الأمريكية قد لا تضاهي نظيرتها السعودية من الناحية المالية فإنها توفر تجربة مختلفة على المستويين الرياضي والتجاري وهو ما قد يمثل عامل جذب للاعب في هذه المرحلة من مسيرته.

جميع الاحتمالات لا تزال قائمة

حتى الآن لم يحسم محمد صلاح وجهته المقبلة كما لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن توصله لاتفاق مع أي نادٍ وهو ما يبقي جميع السيناريوهات مفتوحة.

وتؤكد المؤشرات أن اللاعب يدرس خياراته بعناية في ظل اهتمام من أكثر من مشروع رياضي بينما تبدو المفاوضات مع الأندية السعودية مستمرة رغم وجود خلافات مالية قابلة للحل.

وفي انتظار القرار النهائي يبقى محمد صلاح أحد أبرز نجوم سوق الانتقالات الصيفية وصفقته المحتملة ستكون من أكبر الملفات التي تشغل جماهير الكرة العربية والعالمية خلال الأسابيع المقبلة سواء انتهى به المطاف في دوري روشن السعودي أو خاض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي.

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