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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يدعم بسمة بوسيل بعد حفلها في موازين: فرحان بنجاحها من كل قلبي

تامر حسني
تامر حسني
يمنى عبد الظاهر

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بالنجاح الذي حققته الفنانة بسمة بوسيل خلال مشاركتها في مهرجان موازين، مشيدًا بأدائها والتفاعل الجماهيري الكبير الذي حظيت به.

وقال تامر حسني، خلال مؤتمر صحفي، إن بسمة قدمت أداءً مميزًا على المسرح، مؤكدًا أن الجمهور تفاعل معها بشكل لافت، مضيفًا: «بسمة غنت حلو قوي، وكان في جمهور كبير متفاعل معاها، وفرحان ليها من كل قلبي».

وكشف تامر عن حرصه على مساندتها قبل الحفل، موضحًا أنه أرسل لها باقة ورد قبل صعودها إلى المسرح، إلى جانب دعمه المستمر لها هاتفيًا برفقة أبنائه، قائلًا: «قبل ما تغني بعت لها ورد، وكنت بادعمها في التليفون أنا والأولاد طول الوقت».

واختتم حديثه بتوجيه رسالة دعم لها، متمنيًا لها المزيد من النجاحات في مشوارها الفني، قائلًا: «ربنا يسعدها وتحقق كل النجاح اللي نفسها فيه».

كان الفنان تامر حسنى، كشف موقفه من احتمالية عودته إلى طليقته الفنانة بسمة بوسيل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين، بعدما وجه إليه أحد المراسلين سؤالًا حول إمكانية عودته إليها.

واكتفى تامر حسنى بالرد قائلًا: «ربنا يقدم اللي فيه الخير للجميع».

الفنان تامر حسني بسمة بوسيل مهرجان موازين طليقته الفنانة بسمة بوسيل اخبار الفن

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