محدش بيعرف يوصل لها بسهولة.. المخرج عصام السيد يوجه رسالة إلى الفنانة عبلة كامل

قال المخرج عصام السيد انني اول من قدم الفنانة القديرة عبلة كامل وأشرف عبد الباقي وقدمت اول بطولة لهم ، واتمني رجوع عبلة كامل مرة اخري وهيا له طريقة تفكيرها الخاصة ولا احد يستطيع ان يؤثر عليها ،

واضاف خلال حلوله ضيفا ونجله الفنان احمد عصام ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة ، انني لا اعرف التواصل معاها بسبب ان ليس لديها موبايل وان ارادت الوصول اليها يكون عنو طريق طرف آخر وهي تركيبة خاصة جدا واتمني عودتها للفن مرة اخري

وتابع انني قدمت عدد كبير من النجوم في بدايتهم ومنه بيومي فؤاد واحمد ممدوح واحمد ادم والذي قدم مسرحية " البعبع " وايضا طلعت زكريا

وأكبر بصمة في حياتي وشخص ادين له بالفضل هو الفنان والمخرج استاذ حسن بعد السلام واشتغلت معه فترة طويلة جدا وحتي عندما بدأت اخرج كنت اعمل معه مساعد مخرج ، وعقب نجله احمد هحاول اقنع والدي بالتمثيل وأقدمه في دور. رجل غني معه ملايين ويعيش في جزيرة .

واشار الفنان احمد عصام كامل انني اخرجت فيلم مشروع التخرج وكنت مبهور بقصة نهاية العالم وكنت منذ طفولتي مشغول بهذا الأمر ، وكان دمه خفيف واتمني ان استمر في الجمع بين التمثيل والإخراج وان استمر في هذا الامر

بينما أوضح المخرج عصام كامل ان اكثر عمل كوميدي قريب الي قلبي اجاب كلهم ولكن "اهلا يا بكوات " له مكانة خاصة لدي وقدمتها ٨٩ وتم إعادتها ولم يتم تغير حرف منها ودائما تحقق نجاح وهذه عظمة المؤلف لينين الرملي ، وذكر قصة له مع بيومي فؤاد عندما اراد ان يقول افيه زيادة ورفضت وقتها جدا ، ولكن بيومي قدم الافيهين وعقب مبتسما وكان لي كلام معاه ولكن علاقتي به قويه

ولي واقعة ايضا مع الفنانة سناء يونس وكانت مسرحية عن بيت ريفي وقلت لها وقتها مش هنقول افيهات والتزمت ، واشار الي ان اول عرض احترافي له كان " ضرب عسكر " كان معظمه ارتجال ولكن لابد من احترام النص