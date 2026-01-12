قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محدش بيعرف يوصل لها بسهولة.. المخرج عصام السيد يوجه رسالة إلى الفنانة عبلة كامل

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد
محمود محسن

قال المخرج عصام السيد انني اول من قدم الفنانة القديرة  عبلة كامل وأشرف عبد الباقي وقدمت اول بطولة لهم ، واتمني رجوع عبلة كامل  مرة اخري وهيا له طريقة تفكيرها الخاصة ولا احد يستطيع ان يؤثر عليها ،

واضاف خلال حلوله ضيفا ونجله الفنان احمد عصام ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة ، انني لا اعرف التواصل معاها بسبب ان ليس لديها موبايل وان ارادت الوصول اليها يكون عنو طريق طرف آخر وهي تركيبة خاصة جدا واتمني عودتها للفن مرة اخري

وتابع انني قدمت عدد كبير من النجوم في بدايتهم ومنه بيومي فؤاد واحمد ممدوح واحمد ادم والذي قدم مسرحية " البعبع " وايضا طلعت زكريا

وأكبر بصمة  في حياتي وشخص ادين له بالفضل هو الفنان والمخرج استاذ حسن بعد السلام واشتغلت معه فترة طويلة جدا وحتي عندما بدأت اخرج كنت اعمل معه مساعد مخرج ، وعقب نجله احمد هحاول اقنع والدي بالتمثيل وأقدمه في دور. رجل غني معه ملايين ويعيش في جزيرة .

واشار الفنان احمد عصام كامل انني اخرجت فيلم مشروع التخرج وكنت مبهور بقصة نهاية العالم وكنت منذ طفولتي مشغول بهذا الأمر ، وكان دمه خفيف واتمني ان استمر في الجمع بين التمثيل والإخراج وان استمر في هذا الامر

بينما أوضح المخرج عصام كامل ان اكثر عمل كوميدي قريب الي قلبي اجاب كلهم ولكن "اهلا يا بكوات " له مكانة خاصة لدي وقدمتها ٨٩ وتم إعادتها ولم يتم تغير حرف منها ودائما تحقق نجاح وهذه عظمة المؤلف لينين الرملي ، وذكر قصة له مع بيومي فؤاد عندما اراد ان يقول افيه زيادة ورفضت وقتها جدا ، ولكن بيومي قدم الافيهين وعقب مبتسما وكان لي كلام معاه ولكن علاقتي به قويه

ولي واقعة ايضا مع الفنانة سناء يونس وكانت مسرحية عن بيت ريفي وقلت لها وقتها مش هنقول افيهات والتزمت ، واشار الي ان اول عرض احترافي له كان " ضرب عسكر " كان معظمه ارتجال ولكن لابد من احترام النص

المخرج عصام السيد عبلة كامل أشرف عبد الباقي الفنان احمد عصام مشروع التخرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور: مصر والمغرب في النهائي الأفريقي

يوفنتوس

يوفنتوس يكتسح كريمونيزي بخماسية ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

جرايتشار

الأهلي يكثّف محاولاته لتسويق جراديشار محليا.. وسيراميكا كليوباترا الأقرب

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد