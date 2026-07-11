ولاء الشريف تتحدث عن حياتها الفنية مع عمرو الليثي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، المقرر عرضها مساء الاثنين على قناة الحياة، الفنانة الشابة ولاء الشريف للحديث عن العديد من الأسرار حول مشوارها الفني.

ولاء الشريف تكشف تفاصيل حياتها الفنية

وتكشف ولاء الشريف خلال اللقاء عن كواليس دخولها الوسط الفني، مؤكدة أنها كانت واثقة في موهبتها منذ البداية، وأن الكاميرا كانت من أبرز أسباب شعورها بالراحة أمام الجمهور منذ أول ظهور لها.

كما تتحدث بصراحة عن رحلة بحثها عن الفرص الفنية، التي بدأت بالتردد على مكاتب الكاستنج حتى استطاعت إثبات موهبتها.

وتستعرض ولاء محطات مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها شاركت حتى الآن في 54 عملًا فنيًا، معربة عن أمنيتها في خوض تجارب جديدة، خاصة في أعمال الأكشن والكوميديا، إلى جانب الأدوار المركبة التي تمثل تحديًا لأي فنان.

كما تتطرق الحلقة إلى الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحدث عن التنمر والتعليقات السلبية التي واجهتها، مؤكدة أن أكثر ما كان يؤلمها هو التعليقات المتعلقة بالإنجاب، مشيرة إلى أنها لا تتردد في حظر أي شخص يتجاوز حدوده في التعليقات حفاظًا على راحتها النفسية.

وفي الجانب الإنساني من الحلقة، يحل عرفة، أطول رجل في مصر، ضيفًا على البرنامج، ليروي تفاصيل حياته اليومية، والصعوبات التي يواجهها بسبب طوله الذي يبلغ مترين و20 سنتيمترًا، سواء في التنقل أو استخدام وسائل المواصلات أو حتى اختيار الأثاث المناسب.

وتُعرض الحلقة يوم الاثنين في تمام الساعة 9:30 مساءً على شاشة قناة الحياة.