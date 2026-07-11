فى عيد ميلاده.. قصة حبس الشاب مامي وحرمانه من الغناء مع شيرين عبد الوهاب

يحتفل اليوم الفنان الشاب مامي بعيد ميلاده، حيث قدم عدد من الأعمال الفنية والأغاني التى لمست قلوب الجمهور.

ولد الشاب مامي فى 11 يوليه 1966 فى سعيده بالجزائر، هو مغنى الراى الجزائرى له شهره عالمية، واسمه الحقيقى محمد خليفاتي وشهرته أمير الراي.

قصة حبس الشاب مامي

وقد قال مطرب الراي الجزائري الشاب مامي إنه تجاوز الأزمة التي ألمت به بسبب سجنه في فرنسا بتهمة إجهاض صديقته الفرنسية.

وقال الشاب مامي لـ"صدى البلد" على هامش مهرجان موازين المقام بالمغرب: "ألبومي القادم لن يحمل أغنيات تعبر عن هذه التجربة.. أريد أن أفرح وانطلق.. وسأقدم ألبوماً مليئاً بالأغنيات المبهجة والمرحة".

وأضاف الشاب مامي: "الراي موسيقى حية ولا تموت ولكنها تحتاج إلى تطوير وتجديد واعتقد أن البومي القادم الذي سيطرح في عام 2014 سيواكب التطور الذي طرأ على موسيقى الراي".

وأشار الشاب مامي إلى جماهيريته الكبيرة في المغرب والتي يرى أنها لم تتأثر على الإطلاق بفترة غيابه، لافتاً إلى أنه واثق من الحضور الطاغي لجمهوره الليلة في أول مشاركة له بمهرجان موازين.

الغناء مع سميرة سعيد ورفض التعاون مع شيرين

وقد استضاف برنامج B my Guest مغني الراي الجزائري الشاب مامي فى 2020، وتحدث عن عودته للساحة الغنائية والإعلامية بعد غياب سنوات وذلك من خلال ديو جديد جمعه بـ "سول كينج" والذي يحمل عنوان “ça fait des années”.

وعن تلك المشاركة أكد الشاب مامي أنه تخوّف منها في البداية، لكنه كان يعلم أن "سول كينج" لديه حضور لافت، بالإضافة لجمهور كبير، وهو عامل من العوامل التي حفزته للعودة بعد تعطّش جمهوره لفنه أيضًا.

وخلال اللقاء تحدث مامي عن عشقه لبلده الجزائر، التي لا يستطيع الابتعاد عنها اكثر من شهرين رغم استقراره في فرنسا، فالجزائر وبحسب تعبيره هي بمثابة الأكسجين الذي يتنفسه .

كما تطرق اللقاء لرأي مامي في بعض المطربين الذين حاولوا تقليده واستنسخوا صوته وستايله في الغناء، فأكد مامي أن التقليد ترجمة لحب الناس له وهو شيء يسعده ولا يغضبه .

فى الجزء الثاني طرح العربي موضوع مشاركة الشاب مامي في الـsuper bowl حيث أنه كان المطرب العربي الوحيد الذي شارك في هذا الحدث الضخم الذي يجذب ملايين المشاهدين سنويًا. وقد أعرب مامي عن اعتزازه بتلك التجربة التي خاضها مع الفنان العالمي Sting وأهلته لإقامة حفلات في كل أنحاء العالم.

وفي تصريحات جريئة منه، رد مامي على سؤال بلال العربي حول عدم قدرة الشباب الجدد على تقديم موسيقى الراي بشكل جيد ليكون رده : "لأن كله صار أكل خفيف أو وجبة خفيفة، حيث اننا كنا ندير كل شىء بالأغنية، من عمل ابحاث على الموسيقى والكلام والأداء لتقديم وجبة متكاملة، وهو ماجعل هؤلاء الشباب غير قادرين على الوصول إلى ما وصل له جيلنا".

وعن أفضل صوت في الجيل الجديد قال أنه الشاب عقيل رحمة الله عليه ،بالإضافة إلى محمد الأمين من الجيل القديم.

كما تحدث ضيف روتانا عن الديوهات في حياته، خاصة تجربته مع سميره سعيد فى اغنية ( يوم ورا يوم ) التى ذاع صيتها بعد ان أضاف لها النجم محمد هنيدى مسحه كوميديه من خلال فيلم ( فول الصين العظيم ) وكاظم الساهر من خلال ديو "أجلس في القهوة" وكيف جاءتهم فكرة الديو في تقديمه باللهجتين الجزائرية والعراقية. وإليسا من خلال اغنية " فى سيرتك " .

كما أعلن أنه كان هناك ديو مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، لكنه لم يكتمل بسبب بعض مشاكل شركات الإنتاج، لكنه تمنى أن يجمعه ديو جديد مع نجم من نجوم جيله خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أكد مامي أن المال في حياة الإنسان نعمة لكنه نقمة في بعض الوقت أحيانًا.