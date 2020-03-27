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فن

الشاب مامي: حرمونى من الغناء مع شيرين عبد الوهاب ونجحت مع سميرة سعيد وإليسا وكاظم الساهر

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:39 ص
الشاب مامي
الشاب مامي
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شروق ابراهيم
استضاف برنامج B my Guest مغني الراي الجزائري الشاب مامي، الذي بدأ حديثه بالإعلان عن عودته للساحة الغنائية والإعلامية بعد غياب سنوات وذلك من خلال ديو جديد جمعه بـ "سول كينج" والذي يحمل عنوان  “ça fait des années”.

وعن تلك المشاركة أكد الشاب مامي أنه تخوّف منها في البداية، لكنه كان يعلم أن "سول كينج" لديه حضور لافت، بالإضافة لجمهور كبير، وهو عامل من العوامل التي حفزته للعودة بعد تعطّش جمهوره لفنه أيضًا.

وخلال اللقاء تحدث مامي عن عشقه لبلده الجزائر، التي لا يستطيع الابتعاد عنها اكثر من شهرين رغم استقراره في فرنسا، فالجزائر وبحسب تعبيره هي بمثابة الأكسجين الذي يتنفسه .

كما تطرق اللقاء لرأي مامي في بعض المطربين الذين حاولوا تقليده واستنسخوا صوته وستايله في الغناء، فأكد مامي أن التقليد ترجمة لحب الناس له وهو شيء يسعده ولا يغضبه .

فى الجزء الثاني  طرح العربي موضوع مشاركة الشاب مامي في الـsuper bowl حيث أنه كان المطرب العربي الوحيد الذي شارك في هذا الحدث الضخم  الذي يجذب ملايين المشاهدين سنويًا. وقد أعرب مامي عن اعتزازه بتلك التجربة التي خاضها مع الفنان العالمي Sting وأهلته لإقامة حفلات في كل أنحاء العالم.

وفي تصريحات جريئة منه، رد مامي على سؤال بلال العربي حول عدم قدرة الشباب الجدد على تقديم موسيقى الراي بشكل جيد ليكون رده : "لأن كله صار أكل خفيف أو وجبة خفيفة، حيث اننا كنا ندير كل شىء بالأغنية، من عمل ابحاث على الموسيقى والكلام والأداء لتقديم وجبة متكاملة، وهو ماجعل هؤلاء الشباب غير قادرين على الوصول إلى ما وصل له جيلنا".

وعن أفضل صوت في الجيل الجديد قال أنه الشاب عقيل رحمة الله عليه ،بالإضافة إلى محمد الأمين من الجيل القديم.

كما تحدث ضيف روتانا عن الديوهات في حياته، خاصة تجربته مع  سميره سعيد فى اغنية ( يوم ورا يوم ) التى ذاع صيتها بعد ان أضاف لها النجم محمد هنيدى مسحه كوميديه من خلال فيلم ( فول الصين العظيم ) وكاظم الساهر من خلال ديو "أجلس في القهوة"   وكيف جاءتهم فكرة الديو في تقديمه باللهجتين الجزائرية والعراقية. وإليسا من خلال اغنية "   فى سيرتك  " . 

ايضًا، أعلن أنه كان هناك ديو في طي التحضير مع شيرين عبدالوهاب، لكنه لم يكتمل بسبب بعض مشاكل شركات الإنتاج، لكنه تمنى أن يجمعه ديو جديد مع نجم من نجوم جيله خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أكد مامي أن المال في حياة الإنسان نعمة لكنه نقمة في بعض الوقت أحيانًا.

وعن جديده بعد الديو الأخير، أكد مامي أن لديه خطة جديدة لتقديم مجموعة اغاني سينجل ليكون بعدهم ألبوم جديد ولكن بشكل تدريجي .
يعرض برنامج B My Guest  كل خميس على شاشة “LBC” في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ويعاد الجمعة على شاشة روتانا موسيقى في الخامسة والنصف مساء.
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