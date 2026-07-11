أحمد العوضي يحتفل بتصدر «شمشون ودليلة» شباك التذاكر: زودوا الكراسي للجمهور

احتفل الفنان أحمد العوضى بالنجاح الكبير الذى حققه فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، الذى تشاركه بطولته الفنانة مى عمر، وذلك بعد تصدره شباك تذاكر السينما المصرية.

وحقق الفيلم قفزة كبيرة فى الإيرادات، إذ بلغ إجمالى إيراداته خلال أول 48 ساعة من عرضه 11 مليونًا و188 ألف جنيه، بعدما باع نحو 64.8 ألف تذكرة، ليواصل تصدره قائمة الإيرادات ويحقق انطلاقة قوية فى دور العرض.

ونشر العوضى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورا أظهرت الإقبال على حجوزات الفيلم فى عدد من دور العرض، معلقًا: «ما شاء الله الله أكبر.. نداء للسينمات زودوا الكراسى عشان اللى جاى مش لاقى كرسى، بيتفرج وهو واقف.. أخواتى عاملين حملات على السينمات».

تدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» حول فتاة تعمل فى ملهى ليلى مخصص للنخبة، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بالأثرياء وسرقتهم فى الخفاء، قبل أن تتشابك الأحداث فى إطار يجمع بين الإثارة والأكشن.

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب أحمد العوضى ومى عمر كل من ريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد، وعصام السقا، وخالد سرحان، ومحمود البزاوى، وانتصار، وخالد الصاوى، ومحمد ثروت، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكى.





