قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلص عليه قدام أمه.. تفاصيل مقـ ـتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية
في ذكرى استشهاده.. عرض فيلم "هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد" على منصات الوثائقية
وزارة الخارجية: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث
3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صاحب عربة كشري يدعو أحمد العوضي لزيارته: "ابن بلد ويشعر بنا"

أحمد العوضي
أحمد العوضي
علا محمد

دعا صاحب عربة كشري، الفنان أحمد العوضي لزيارته وتذوق الطعام من يده، مؤكداً أن العوضي رجل بسيط ويشعر بهم.

وقال صاحب العربة في مقطع فيديو متداول عبر موقع فيسبوك: "أنا شخص بسيط أعمل على عربة كشري، وأخشى أن أطلب من أحد الفنانين المجيء فيرفض، وجبر الخواطر بيد الله. لكن أحمد العوضي رجل يشبهنا وابن بلد مثلنا ويشعر بنا. ندعوك أن تتشرفنا وتتناول الكشري من أيدينا. نريد أن نترك أشباه الفنانين ونعود إلى الأصالة".

واختتم حديثه بتوجيه الدعوة للعوضي لزيارة عربته وتناول وجبة الكشري التي يعدها بنفسه.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم “شمشون ودليلة” بطولة أحمد العوضي ومي عمر،  تمهيدًا لعرضه في دور السينما يوم 8 يوليو المقبل، وكشف البرومو عن أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

وأظهر البرومو مزيجًا من مشاهد الأكشن والمطاردات إلى جانب لمحات كوميدية، ما يعكس طبيعة العمل الذي يجمع بين أكثر من لون فني في إطار واحد، ويعد من أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم الصيف.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي رومانسي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

صاحب عربة كشري الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي العوضي العوضي لزيارته وتذوق الطعام من يده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تغييرات منتظرة في تشكيل مصر أمام أستراليا.. كريم حافظ ومروان عطية أساسيان

منتخب مصر

منتخب ناشئات السلة يختتم معسكر إسبانيا بالفوز على كوت ديفوار استعدادا لكأس العالم

فينسويوس

فينيسيوس ينضم إلى قائمة تاريخية في كأس العالم

بالصور

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد