قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوي بشأن الأمن والتعليم والكهرباء والإسكان
لم نشهد أي ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
في اليوم العالمي للسكان.. مصر الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بـ108.6 مليون نسمة
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقيب الفنانين السوريين يمنح فضل شاكر العضوية ويدعوه لزيارة سوريا

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر الفنان مازن الناطور نقيب الفنانين السوريين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يدعو فيه الفنان اللبناني فضل شاكر لزيارة سوريا بشكل رسمي. 

وقال مازن الناطور في رسالته : طول عمرك الفنان النبيل الشريف، لم تبحث يومًا عن الشهرة أو المال أو السفر، بل كنت تحمل هم حرية شعب، كنت ضد الظلم ودفعت الثمن، وندعوك لتنير مسارح سوريا وساحاتها ومنابرها، وأهلًا وسهلًا بك عضوًا في نقابة الفنانين السوريين ونقابة الفنانين العرب الأحرار.

حفل فضل شاكر فى السعودية 

من ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تقدم بطلب لاستخراج جواز سفر جديد، في خطوة تأتي استعدادًا لإحياء حفل غنائي مرتقب بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل.

وبحسب التقارير، يحمل الحفل عنوان «يا غايب»، ومن المقرر أن يمثل أولى حفلات فضل شاكر في السعودية، حال الانتهاء من الإجراءات الخاصة بسفره ومشاركته في الحدث.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من فضل شاكر أو الجهة المنظمة للحفل بشأن موعد إقامة الحفل أو تفاصيله.

أول تعليق من فضل شاكر بعد إخلاء سبيله

وجه الفنان فضل شاكر أول رسالة إلى جمهوره عقب إخلاء سبيله، عبّر فيها عن امتنانه لكل من دعمه وسانده خلال أزمته، مؤكدًا أنه يبدأ مرحلة جديدة في حياته.

وقال فضل شاكر: “اليوم كُتبت لي سطور جديدة في الحرية.. وأنا ممتن لله أولًا، ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي.”

وأضاف أنه يحتاج إلى فترة قصيرة لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته، مطالبًا جمهوره بتفهم ظروفه الحالية، قائلًا: “أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي.

وكان الناقد اللبناني جمال فياض قد أكد صدور قرار بإخلاء سبيل فضل شاكر، موضحًا أن القرار جاء لأسباب صحية، بعد تقدم فريق الدفاع بطلب مدعوم بتقارير طبية تفيد بمعاناته من مرض السكري وأمراض أخرى تستدعي متابعة صحية مستمرة.

فضل شاكر يواجه عدد من القضايا

ويواصل فضل شاكر مواجهة عدد من القضايا أمام القضاء العسكري اللبناني، في وقت سبق أن حصل فيه على حكم بالبراءة في قضية محاولة اغتيال أحد مسؤولي "سرايا المقاومة"، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر. 

الفنان مازن الناطور نقيب الفنانين السوريين الفنان اللبناني فضل شاكر فضل شاكر اللبناني فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

موت ام في ليلةزفاف بجلتها

الموت يخطف أمًّا من فرحة زفاف نجلتها بسوهاج .. ما الذي حدث؟

النرويج

صراع العمالقة في ميامي على بطاقة المربع الذهبي.. إنجلترا تبحث عن المجد والنرويج تواصل كتابة التاريخ

محمد صلاح

مستقبل محمد صلاح على المحك.. مفاوضات سعودية وعروض أمريكية تنتظر الحسم .. لم ينتقل الفرعون المصري ؟

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد