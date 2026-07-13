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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تقرر حبس 3 متهمين في وفاة الطفل إياد

الطفل الضحية بالغربية
الطفل الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي
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أصدر رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرار بحبس  3 متهمين في واقعة وفاة طفل  إياد محمد عبد الله 9 سنوات أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة  4 ايام علي ذمة التحقيقات عقب ورود تقارير فنية وتحريات المباحث حول الواقعة. 

في المقابل أكد المحامي حسام الغنيمي محامي المتهمين أنه سيتقدم بطلب قانوني إلي قاض المعارضات للمطالبة باخلاء سبيلهم كونهم غير متورطين في وفاة طفل كونها جاءت جراء التعرض لأزمة قلبية.

كما تابع الغنيمي بقوله"ربنا فضله عظيم وقدمنا واجب العزاء في وفاة طفل والنيابة اتخذت قرارها بناءا علي تقارير فنيه صادرة من وزارة الشباب والرياضة.

حبس المتهمين 


وكان المئات من الأسر والعائلات قد شيعت عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الششتاوي جنازة الطفل إياد محمد عبد الله في مشهد جنائزي مهيب عقب وفاته أثناء تدريباته بحمام سباحة بنادي غزل المحلة ودفنه بمثواه الاخير بمقابر أسرته.

وداع جثمان عصفور الجنة 

كما انهارت والدة الطفل في مشهد مبكي حزنا على فراق نجلها وسط مواساة جيرانها واهلها وذويها حال دفنه بمقابر الششتاوي .

كما صرحت النيابة العامة بإنهاء إجراءات  دفن الطفل إياد محمد عقب وفاته أثناء تدريباته بحمام السباحه بنادي غزل المحلة وتسليم جثمانه إلى ذويه ودفنه بمعرفه أهله وذويه.

وكان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة طفل صغير أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة والتأكد من وجود شبهات إهمال في الواقعة من عدمه.

تحرك نيابي عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بالتحقيق وسماع أقوال مدير مبني حمام السباحة بنادي غزل المحلة وأخرين للوقوف علي اسباب الحقيقية للوفاة والتأكد من وجود شبهات إهمال في وفاة الطفل من عدمه .

وكان اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أعطي  توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف فنيين من المديرية للتحقيق في واقفة تعرض طفل للوفاة عقب تدريبات بحمام السباحه بنادي غزل المحلة.

كما أفاد شهود عيان أن الوفاة ليست واقعة غرق ولكن الطفل الصغير تعرض للإجهاد بعد تدريبات اجريت صباحا وخروجه من حمام السباحة بنادي غزل المحلة.


رواية شهود عيان


وكان حمام السباحة بنادي غزل المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهد  وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "إياد محمد عبد الله " 10 سنوات الي مشرحة مستشفى نادي غزل المحلة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وفاة طفل اياد حمام السباحة غزل المحلة

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