محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بعزبة صبح بمركز سمنود ويعلن تقديم الخدمة لـ1711 مواطنًا

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بعزبة صبح التابعة لمركز سمنود ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

قوافل طبية علاجية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1711 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1578 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 33 تحليل دم، و21 تحليل طفيليات، و16 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 189 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

تحرك تنفيذي

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 1618 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ14 حالة، كما تم تنظيم 13 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 288 مترددًا، وشارك 152 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.