باستثمارات تصل لمليار و500 مليون.. افتتاح مركز طب الأسرة بمحلة سبك

واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بأشمون، بافتتاح مركز طب الأسرة بقرية محلة سبك، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في توفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ووسط فرحة الأهالي ، تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة ومنها "مبادرة 100مليون صحة، غرفة المشورة الأسرية، الصيدلية ،عيادة طب الأسرة" واطلع على التجهيزات الطبية والإدارية، وآليات تقديم الخدمات للمترددين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والارتقاء بمستوى الأداء، وحسن معاملة المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية بمستشفى أشمون الجديدة، والمقامة على مساحة تزيد على 29 ألف م2 باستثمارات تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه، والتي تضم 186 سريراً للإقامة الداخلية و44 سريراً للعناية المركزة و6 غرف عمليات و52 ماكينة غسيل كلوي و42 حضانة أطفال وقسم حروق متكامل و19 عيادة خارجية، لتشكل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وخلال جولته عقد المحافظ اجتماعا تنسيقيا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل عن شركة قطاع الكهرباء ،مدير مشروعات الدلتا للتنمية العمرانية، رئيس المدينة لتسريع معدلات الإنجاز علي أرض الواقع وإنهاء إجراءات توصيل كافة المرافق ومنها ( المياه ، الصرف ، الكهرباء ) لسرعة دخول المستشفى الخدمة أمام المواطنين وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشيراَ إلى أن تطوير المنشآت الصحية لا يقتصر على إنشاء مبانٍ جديدة فقط، وإنما يمتد إلى توفير بيئة عمل متطورة تساهم في تحسين مستوى الأداء، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي تطلعاتهم.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم القطاع الصحي، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيراً الي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ رؤيتها لتطوير القطاع الصحي، ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، والتوسع في إنشاء الصروح الطبية الجديدة، بما يواكب خطط الدولة نحو بناء منظومة صحية حديثة ومتطورة توفر خدمات علاجية متميزة تليق بأبناء محافظة المنوفية.