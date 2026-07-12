ما بين الثواب والعقاب.. محافظ المنوفية يكافئ رئيس الوحدة المحلية بشطانوف ويقيل رئيس سنتريس

خلال زيارة موسعة اليوم للواء عمرو الغريب محافظ المنوفية في مركز أشمون قرر إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية سنتريس والحاقه بالعمل مرة أخرى بمجلس مدينة أشمون؛ ولذلك بسبب سوء الحالة للمعدات وعدم الألمام الكامل بالموقف التنفيذي لمنظومة الحملة الميكانيكية، بما لا يتوافق مع متطلبات العمل ومستوى الأداء المستهدف.

وفي نفس الجولة قرر محافظ المنوفية منح مكافأة مالية الرئيس الوحدة المحلية بقرية شطانوف، تقديراً لجهوده الملموسة وحرصه على أداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه، وارتقاءه بالعمل وبمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والنظافة العامة بالشوارع، وأخيراً على تواجده الميداني المستمر بالشوارع وبين المواطنين.