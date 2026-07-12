محافظ المنوفية يُكافئ رئيس الوحدة المحلية بشطانوف تقديراً لجهوده

قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية خلال جولته الميدانية الموسعة بأشمون ، منح مكافأة مالية لرئيس الوحدة المحلية بقرية شطانوف، تقديراً لجهوده الميدانية الملموسة في الارتقاء بمستوى الخدمات والنظافة العامة وحرصه على التواجد الميداني المستمر بالشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على استمرار تكريم النماذج المتميزة والمشرفة كل في نطاق عمله تشجيعاً لهم وتحفيزهم على مواصلة العمل بنفس الكفاءة والأداء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لكافة الوحدات المحلية، وأن المعيار الحقيقي لتقييم الأداء هو مستوى رضا المواطنين، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الخدمية.