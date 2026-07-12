أزمة قلبية مفاجئة.. لجنة لكشف حقائق وفاة طفل بحمام سباحة نادي غزل المحلة

أصدر اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف فنيين من المديرية للتحقيق في واقفة تعرض طفل للوفاة عقب تدريبات بحمام السباحة بنادي غزل المحلة.

قرار عاجل من الشباب والرياضة



كما أفاد شهود عيان أن الوفاة ليست واقعة غرق ولكن الطفل الصغير تعرض للإجهاد بعد تدريبات اجريت صباحا وخروجه من حمام السباحة بنادي غزل المحلة.



رواية شهود عيان



وكان حمام السباحة بنادي غزل المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهد وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

نقل الضحية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "م.ن" 5 سنوات الي مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.