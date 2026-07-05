كورنيش سمنود.. مشروع يعيد صياغة واجهة المدينة ويمنح المواطنين مساحة حضارية للحياة والتنزه

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش ترعة الساحل بمدينة سمنود، والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، بطول 650 مترًا وعرض 12 مترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمراكز ومدن المحافظة،بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، الأستاذ سيد عبد العال رئيس مركز ومدينة سمنود.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رصف طبقة الأسفلت الرابطة، وتركيب المقاعد وأعمدة الإنارة الديكورية، ووجّه بالالتزام الكامل بجودة التنفيذ، مع الاهتمام بكافة التفاصيل الجمالية للمشروع، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متناسقًا يليق بمدينة سمنود، مؤكدًا ضرورة أن تعكس أعمال التشطيبات والإنارة والعناصر الجمالية الهوية الحضارية للمكان.

تحرك تنفيذي عاجل

ويشمل مشروع التطوير إنشاء أرصفة حديثة، وتركيب بلدورات وسور معماري، وتنفيذ أعمال تدبيش لحماية ضفاف الترعة، إلى جانب رصف الممرات بالإنترلوك، وتركيب البرجولات والمقاعد وأعمدة الإنارة الديكورية، بما يوفر مساحة حضارية متكاملة تتيح للمواطنين مكانًا مناسبًا للتنزه والاستمتاع، وتضيف واجهة عمرانية مميزة للمدينة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات التطوير التي تستهدف تحسين جودة الحياة ، مشيرًا إلى أن تطوير كورنيش ترعة الساحل يأتي ضمن رؤية متكاملة لخلق متنفسات حضارية بالمراكز والمدن، تجمع بين جودة البنية التحتية والمظهر الجمالي، بما يواكب جهود الدولة في الارتقاء بالمشهد العمراني والخدمات المقدمة للمواطنين.