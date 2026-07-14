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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا بث مباشر اليوم.. الموعد والتشكيل الرسمي والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس العالم 2026

مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا
مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يوصف بأنه نهائي مبكر، نظرًا لقوة المنتخبين وما يملكانه من نجوم كبار يتنافسون على حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويبحث ملايين الجماهير عن مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا بث مباشر، خاصة بعد إعلان المديرين الفنيين ديديه ديشامب ولويس دي لا فوينتي التشكيل الرسمي للمواجهة، التي ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين اثنين من أقوى منتخبات العالم.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والقدس.

8:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

ويستضيف اللقاء ملعب نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير وترقب عالمي لمعرفة هوية أول المتأهلين إلى المباراة النهائية.

تشكيل منتخب فرنسا أمام إسبانيا

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، التشكيل الرسمي لخوض مواجهة إسبانيا، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، لوكاس دين.

خط الوسط: تشواميني، رابيو، أوليسي.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، باركولا، كيليان مبابي.

ويعتمد المنتخب الفرنسي على السرعة الكبيرة في الخط الأمامي بقيادة كيليان مبابي، إلى جانب خبرة ديمبيلي، من أجل اختراق الدفاع الإسباني وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام فرنسا

في المقابل، أعلن لويس دي لا فوينتي التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا، والذي ضم:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال.

ويواصل المنتخب الإسباني الاعتماد على مجموعة من أبرز نجومه الشباب، وعلى رأسهم لامين يامال، بجانب خبرة رودري وداني أولمو، في محاولة للوصول إلى نهائي كأس العالم.

فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية بطابع ثأري

تحمل مواجهة فرنسا وإسبانيا طابعًا خاصًا، بعدما نجح المنتخب الإسباني في الفوز على نظيره الفرنسي خلال آخر مواجهتين رسميتين، الأولى في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الفرنسي بقيادة ديديه ديشامب إلى كسر هذه العقدة واستعادة التفوق أمام "لا روخا"، بينما يأمل المنتخب الإسباني في مواصلة نتائجه الإيجابية وحجز مقعده في نهائي كأس العالم 2026.

مشوار منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

قدم المنتخب الإسباني مستويات مميزة منذ بداية البطولة، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على السعودية بنتيجة 4-0، ثم تغلب على أوروجواي بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وفي مرحلة خروج المغلوب، واصل "لا روخا" عروضه القوية، بعدما تخطى النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم فاز على البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة بلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي.

كما تشير الإحصائيات إلى تفوق المنتخب الإسباني في مباريات نصف النهائي، بعدما حقق 10 انتصارات في آخر 12 مباراة رسمية بهذا الدور، وتأهل إلى النهائي في 8 من آخر 10 مناسبات.

مشوار منتخب فرنسا إلى نصف النهائي

أما المنتخب الفرنسي، فقد وصل إلى الدور نصف النهائي بعد مشوار قوي، حيث تصدر مجموعته عقب تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال بنتيجة 3-1، والعراق بثلاثية نظيفة، ثم النرويج بنتيجة 4-1.

وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز منتخب "الديوك" نظيره السويدي بثلاثية دون رد في دور الـ32، ثم فاز على باراجواي بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يتغلب على المغرب بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي.

ويأمل المنتخب الفرنسي في استغلال خبرة لاعبيه، وعلى رأسهم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، من أجل العبور إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس العالم.

حكم مباراة فرنسا وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي، ويعاونه دافيد موران كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو كمساعد ثانٍ، بينما سيكون السويدي غلين نيبرغ حكمًا رابعًا.

موعد نهائي كأس العالم 2026

من المقرر أن يقام نهائي بطولة كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا مع المتأهل من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، في نهائي مرتقب لتحديد بطل العالم.

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