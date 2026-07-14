محافظ جنوب سيناء يطلق خطة للتحول الأخضر.. بروتوكول بـ5 ملايين دولار للطاقة الشمسية وتنمية المجتمع السيناوي

وقّع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الهادفة إلى تنمية المجتمع المحلي السيناوي، ودعم المواطنين والقطاعين السياحي والصناعي، مع الحفاظ على التراث والهوية السيناوية، وذلك باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار في مرحلتها الأولى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ورؤساء مدن طور سيناء، وأبوزنيمة، وسانت كاترين، وأبورديس، إلى جانب مسؤولي الشركة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة، ومشايخ القبائل البدوية.

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى عرض تفصيلي للمشروعات المقترح تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، بما يسهم في توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام لدعم التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المنطقة الصناعية بأبوزنيمة تمتد على مساحة تزيد على 2908 أفدنة، وتستوعب العديد من المشروعات الصناعية، مشيرين إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة مبدئية تبلغ 2 ميجاوات، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 60 ميجاوات، تمهيدًا لربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الكامل من الطاقة النظيفة، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، إلى جانب توطين ما يزيد على 15 ألف مواطن.

كما استعرضت الشركة مشروع تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، لتحويلها إلى منطقة ثقافية مع الحفاظ على طابعها التراثي، حيث يشمل المشروع إنشاء متحف مفتوح يوثق تاريخ القرية ويعرض الأوسمة التي حصل عليها أبناؤها، إلى جانب مركز لتعليم الحرف اليدوية يضم ثلاثة أقسام مخصصة للرجال والسيدات والأطفال، مع تنفيذ أعمال متكاملة لتطوير البنية التحتية، وفق أبعاد إنسانية واقتصادية وإدارية وعمرانية وبيئية.

وأكد مسؤولو الشركة أن الخطة تستهدف التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغذية مدن المحافظة بالكهرباء، بما يقلل استهلاك الوقود التقليدي، ويتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فضلًا عن دعم قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء الحضانات والمدارس، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية.

وأضافوا أنه، في إطار التحول إلى وسائل النقل النظيفة، ستُنشأ محطات لشحن السيارات الكهربائية، حيث جرى معاينة 13 موقعًا مقترحًا، واختيار ثلاثة مواقع متميزة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى، على أن تُوزع محطات الشحن على الطرق الدولية الرابطة بين مدن المحافظة، بما يخدم الحركة السياحية ويعزز البنية التحتية للنقل المستدام.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروعات المزمع تنفيذها على أرض المحافظة تُقدر بنحو 5 ملايين دولار.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بحزمة المشروعات المقترحة، مؤكدًا أنها ستُنفذ على مراحل وفق أولويات المواطنين واحتياجات القطاع السياحي، مع التركيز في المرحلة الأولى على المشروعات التي تحقق مردودًا مباشرًا يشعر به المواطن.

وأوضح المحافظ أنه سيتم الترويج للمنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة وطرحها أمام المستثمرين، وفقًا لقدرات الطاقة الكهربائية المنتجة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، مؤكدًا أن مشروع محطات شحن السيارات الكهربائية يتوافق مع رؤية المحافظة للتحول الأخضر، مع مراعاة توزيعها وفق المسافات المناسبة بين المدن لضمان سهولة الاستخدام، بما يدعم القطاع السياحي ويعزز جهود التنمية المستدامة في جنوب سيناء.