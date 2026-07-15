نجم كأس العالم يعود إلى منافسات دوري أبطال أوروبا

عاد نجم كأس العالم روبرتو "بيكو" لوبيز إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وقاد شامروك روفرز إلى الدور التمهيدي الثاني.

بعد 11 يومًا فقط من مواجهة ليونيل ميسي والأرجنتين في مباراة ملحمية ضمن دور الـ32 من كأس العالم، قاد مدافع الرأس الأخضر لوبيز ناديه الدبلني إلى فوز ساحق بنتيجة 5-1 على فلوريانا، بطل مالطا، في مباراة الإياب.

تأهل روفرز بنتيجة إجمالية 5-3، وسيسافر الآن لمواجهة أرارات - أرمينيا الأسبوع المقبل، ويتعين على روفرز اجتياز أربعة أدوار تمهيدية للتأهل إلى المرحلة الرئيسية المربحة التي تضم 36 فريقًا، والتي تبدأ في سبتمبر.

وسيشهد الدور التمهيدي الثاني مواجهة النجم الأحمر بلجراد، الفائز السابق بكأس أوروبا، مع لارن، بطل أيرلندا الشمالية، تأهل لارن يوم الثلاثاء بفوزه على تري فيوري من سان مارينو بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع المباراتين 3-1.

تعادل الفريقين

وتعادل فريق فيكينجور الأيسلندي بنتيجة 2-2 مع فريق جيوري إي تي أو في المجر، ليتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، وسيواجه هبوعيل بئر السبع في الدور التالي.

قد يضطر فيكينجور للعودة إلى المجر لخوض مباراة الإياب يومي 28 أو 29 يوليو، لا يُسمح للأندية الإسرائيلية باستضافة مبارياتها على أرضها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأسباب أمنية، وقد اختار هبوعيل بئر السبع ملاعب في المجر كملاعب محايدة في مباريات التصفيات الأوروبية الموسم الماضي.