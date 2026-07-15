مدرب إنجلترا: رايس جاهز للمشاركة أساسيا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم

أكد المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخيل أن لاعب الوسط ديكلان رايس جاهز للمشاركة أساسياً في نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين حاملة اللقب اليوم الاربعاء في أتلانتا.



ؤقال توخيل للصحفيين في أتلانتا عشية المواجهة: "الجميع جاهز للبدء والجميع شارك في التدريب باستثناء جاريل كوانساه الموقوف وجوردان هندرسون" المصاب.

وسيغيب هندرسون بعد تعرضه لكسر في ذراعه إثر حادث عرضي غريب في نهاية فوز إنجلترا على المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة، في الدور ثمن النهائي.

وكان رايس يعاني من المرض وخرج بين الشوطين في الفوز على النرويج في ربع النهائي.

وقال توخيل: "رايس جاهز للبدء وقد تعافى بالقدر الممكن".

كما أعرب المدرب الألماني عن حماسه لرؤية إنجلترا تجدّد منافستها التاريخية مع الأرجنتين.

وأضاف: "إنها منافسة كبيرة بين دولتين كبيرتين في كرة القدم. كل من يحب كرة القدم ويتابع كأس العالم يعرف ذلك ويعرف ما الذي تحمله هذه المواجهة".

وتابع: "نتوقع مباراة قوية ومشحونة بالعواطف، مع تقلبات كثيرة في مجريات اللعب".