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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يستعرض التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية خلال أعمال المنتدى العربي للإدارة العامة بالرباط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

شارك المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة والذي تناول " ابتكار الحوكمة من أجل ادارة عامة جاهزة للمستقبل " والذي نظمته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا) بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة بالمملكة المغربية، وعقد بالرباط يومي ٣٠ يونيو وأول يوليو ٢٠٢٦ ، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقد شارك المهندس حاتم نبيل كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية التي خصصت لموضوع " اصلاح الخدمة المدنية وترسيخ ثقافة الابتكار " ، وقد اكد المهندس حاتم نبيل ان الادارة العامة في الوطن العربي تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل التحولات العالمية التكنولوجية والاقتصادية والسياسية المتسارعة،الأمر ألذى يتطلب إعادة صياغة مفهوم الوظيفة العامة، والانتقال من الادارة التقليدية الي ادارة اكثر مرونة وابتكارا وتركيزا على المواطن، موضحاً ان بناء جهاز إداري كفء قادر علي مواكبة المستقبل يبدأ من الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً الي أن مستقبل الخدمة المدنية لم يعد قائما على المؤهلات العلمية وحدها، وانما علي الجدارات والكفاءات العملية التي تمكن الموظف من تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.
واوضح ان من أهم الجدارات المطلوبة لموظف المستقبل:
-الثقافة الرقمية وفهم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
-القدرة على الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية.
-التركيز على احتياجات المواطن باعتباره محور عملية تقديم الخدمات.
- مهارات القيادة، وادارة مقاومة التغيير.
-مهارات الاتصال والتواصل المؤسسي.
-المرونة والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات.
واضاف المهندس حاتم نبيل ان تطوير الخدمة المدنية يتطلب ايضاً تطوير نظم التوظيف الحكومي بحيث تعتمد على الجدارات والكفاءات بدلاً من الاعتماد المفرط على المؤهلات الاكاديمية، بما يضمن توظيف افضل العناصر، وكذلك اختيار العناصر المؤهلة للقيادة ، مؤكدا ان الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لبناء ادارات عامة قادرة علي الابتكار وتعزيز ثقه المواطن في الموظف.
وذكر المهندس حاتم نبيل ان التجربة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبّد الفتاح السيسي اولت تطوير الجهاز الاداري للدولة أولوية، حيث تم إطلاق حزمة متكاملة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تستهدف بناء جهاز اداري كفء وفعال، يعتمد على الكفاءة والجدارة ، مضيفاً ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عمل على ارساء منظومة الكترونية للتوظيف بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية ، وتحقق النزاهة وتكافؤ الفرص.
وتناول كذلك جهود الجهاز في تطوير منظومة ادارة الموارد البشرية من خلال تحديث نماذج الجدارات الوظيفية وتطوير التدريب وتعزيز نظم قياس الاداء بما يتمشى مع متطلبات الادارة الحديثة. 
كما تناول ايضاً تمكين المرأة، مبرزا ان التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في هذا المجال حيث تشكل المرأة اكثر من نصف العاملين بالجهاز الاداري للدولة، كما تتولى المرأة نسبة مرتفعة من المواقع القيادية، مشيرا الى أن نسبة النساء في المناصب القيادية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة بلغت ٧٠٪؜ ، وذلك في اطار سياسة تعتمد على الكفاءة والجدارة دون اي تمييز بما يعزز تكافؤ الفرص.
واشار المهندس حاتم نبيل الي ابرز التحديات التي تواجه اصلاح الخدمة المدنية في الدول المختلفة، في  مقدمتها تغيير الصورة الذهنية والثقافة المجتمعية المرتبطة بالوظيفة العامة، لتواكب التوظيف القائم على الجدارات، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التعليم لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن بناء منظومات تقييم موضوعية تعتمد على اعلي درجات الشفافية والنزاهة، مؤكدا أن مستقبل الادارة العامة في العالم العربي تتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وافضل الممارسات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وعلي هامش المنتدى، عقد المهندس حاتم نبيل اجتماعا ثنائياً مع الدكتور فادي مكي وزير الدولة للتنمية الادارية بالجمهورية اللبنانية ، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تحديث الادارة العامة تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومجلس الخدمة المدنية بلبنان، والذي تم توقيعه في اطار اعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الامم المتحدة الاسكوا

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