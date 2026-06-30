"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام الإلكتروني عن الأحقية في الترقية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحقية في الترقية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: https://promotion.caoa.gov.eg، بما يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.



وأكد الجهاز أن إتاحة الخدمة تأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتقديم خدمات ذكية تيسر على الموظفين سبل الوصول إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة دون عناء.

وأضاف الجهاز انه مستمر في جهوده لتطوير منظومة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الموظف والدولة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود.

وكان الجهاز قد أصدر في 8 يونيو الجاري القرار رقم (173) لسنة 2026، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، كما أصدر القواعد التنفيذية المنظمة لتنفيذ القرار.