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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | تطورات حادث الإسماعلية .. والأرصاد تكشف أسباب إغلاق بعض الشواطئ

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في التقرير التالي.

الأرصاد تكشف أسباب إغلاق بعض الشواطئ وتحذر من ارتفاع الأمواج.. وعودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قرارات إغلاق بعض الشواطئ خلال موسم الصيف لا ترتبط بدرجات الحرارة، وإنما تصدر وفقًا لتقييمات دقيقة لحالة البحر وارتفاع الأمواج والتيارات المائية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث الغرق.

تحذيرات من اختراق كاميرات المنزل بسبب الواي فاي.. فيديو

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من مخاطر الجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في انتحال صفة الجهات الرسمية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تمتلك أدوات متطورة لتتبع البصمة الرقمية للمخالفين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد التشكيلات العصابية الإلكترونية، محذرًا أيضًا من مخاطر نشر صور ومقاطع الأطفال عبر الإنترنت.

محامي زوج سيدة الإسماعيلية : أتمنى حل الخلاف بدلا من الطلاق
قال أحمد رزق، محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، إنه يتمنى انتهاء الأزمة بعودة الحياة الزوجية بين الطرفين، معتبرًا أن الزوجة تسرعت في التعامل مع الموقف وتصويره ونشره.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أوضح رزق أن القانون لا يجيز التشهير بالآخرين، حتى في ظل وجود خلافات أسرية، مؤكدًا: "كان ممكن تثبت حالة لزوجها، لكن القانون لم يُبح التشهير."

محامي زوج سيدة الإسماعيلية : لا مخدرات ولا زواج عرفي .. وما حدث خلافات عائلية
أكد أحمد رزق، محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما جرى لا علاقة له بتعاطي المخدرات أو وجود زواج عرفي، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى خلافات زوجية انتهت بالتصالح بين الأطراف.

وقال رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن ما تردد بشأن وجود مخدرات أو زواج عرفي "عارٍ تمامًا من الصحة"، مؤكدًا أن تلك الوقائع لم ترد في تحقيقات النيابة العامة أو محاضر جمع الاستدلالات.

غواص يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق في الصيف أكثر من الشتاء
كشف الغواص محمد الدولار أسباب ارتفاع معدلات الغرق خلال فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، قائلا: إن طبيعة المياه العذبة، وخاصة مياه نهر النيل، تجعل عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى أكثر صعوبة، إلى جانب زيادة الإقبال على السباحة خلال موسم الصيف.

تحذير عاجل من الأرصاد: لا تنزلوا هذه الشواطئ.. أمواج خطيرة وتقلبات جوية
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن يستمر الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

عمرو أديب: هذه آخر حلقات الموسم.. وأتمنى إعلامًا أكثر انفتاحًا العام المقبل
أعلن الإعلامي عمرو أديب أن حلقة اليوم هي الأخيرة من الموسم الحالي لبرنامج "الحكاية"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تقديم أداء مختلف خلال العام المقبل، معربًا عن أمله في أن يشهد المجال الإعلامي مزيدًا من الانفتاح.

أبو ريدة : مباراة الجلابية كادت تؤدي إلى إيقاف الكرة في مصر عامين
قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ سر الاستمرار والنجاح في العمل الرياضي يكمن في الالتزام بالعدل والحياد، وقال باللهجة الدارجة: «بصي إنتي أولاً لما تكوني قاعدة في مكان متبقيش مغرضة، مهم جدًا جدًا يا لميس إنك تكوني "فير" (عادلة) وإنتي قاعدة في المكان اللي بتشتغلي فيه».

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