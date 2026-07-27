نقيب الأطباء يطالب بوقف قبول طلاب بالكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة تتمسك بموقفها الداعي إلى مطالبة وزارة التعليم العالي بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات جامعية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات لم تلتزم بنص القانون الذي يلزمها بإنشاء مستشفيات جامعية لتدريب الطلاب.

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الدولة منحت تلك الجامعات مهلة امتدت إلى ثلاث سنوات لإنشاء المستشفيات الجامعية، إلا أن بعضها لم يلتزم بتنفيذ هذا الاستحقاق.

وشدد نقيب الأطباء على أن النقابة لا تستهدف الإضرار بالطلاب أو المساس بمستقبلهم، مؤكدًا أن أي طالب التحق بجامعة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات يجب الحفاظ على حقه في استكمال دراسته وتأهيله بالشكل المناسب، مضيفًا: "طالما أن الطالب التحق بجامعة معترف بها، فلا يمكن أن نغامر بمستقبله".

ضمان جودة التدريب الطبي

وأشار إلى أن مطالبة النقابة تقتصر على وقف قبول دفعات جديدة في الكليات المخالفة، إلى حين استيفاء الاشتراطات القانونية وتوفير المستشفيات الجامعية اللازمة لضمان جودة التدريب الطبي ورفع كفاءة الخريجين.