تحذير عاجل من الأرصاد: لا تنزلوا هذه الشواطئ.. أمواج خطيرة وتقلبات جوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن يستمر الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

تابعت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية برانمج أكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن :"لا تنزلوا هذه الشواطئ.. أمواج خطيرة وتقلبات جوية".

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة في بيانها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة حيث تسود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة على مناطق من حلايب - أقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

ويستمر نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب أقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض شواطئ السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد ما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

ويسود اضطراب في الملاحة البحرية، على بعض المناطق من سواحل المدن المطلة على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 م.