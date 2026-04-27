الأهلي السعودي تحت عقوبات آسيوية.. غرامات مالية تطال النادي ونجومه بعد التتويج

كشفت تقارير إعلامية أن الأهلي السعودي تلقى عقوبات مالية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب الأحداث التي صاحبت مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب ما أورده الإعلامي العماني عيسى سعيد، فقد قررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية على النادي تبلغ 13 ألف دولار، بسبب بعض التصرفات الجماهيرية ومخالفات داخل أرض الملعب خلال إحدى المباريات.

كما شملت العقوبات توقيع غرامات فردية على عدد من لاعبي الفريق، حيث تم تغريم كل من رياض محرز وإيفان توني وميريح ديميرال مبلغ 10 آلاف دولار لكل لاعب، نتيجة عدم المرور عبر المنطقة الإعلامية بعد المباريات.

وبذلك تصل إجمالي الغرامات المفروضة على الأهلي ولاعبيه في البطولة إلى 43 ألف دولار، في ظل قرارات انضباطية أثارت تفاعلًا واسعًا بعد التتويج باللقب القاري.