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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار: نفوض القيادة السياسية في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري

ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسن رضوان
نتيجة الثانوية العامة 2026

يثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ما انتهجته الدولة المصرية من شفافية ومسؤولية في إعلان النتائج الأولية لحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن إطلاع الرأي العام على الحقائق المؤكدة يعكس نهج دولة قوية تحترم وعي مواطنيها، وتوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومتطلبات الأمن القومي.

ويؤكد الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة واحتمالات قائمة لاستدراج مصر إلى دوائر صراع تستهدف النيل من أمنها القومي أو التأثير على استقرارها ومسارها الاقتصادي. وإزاء ذلك، تثمن قيادة الحزب النهج الذي تتبعه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على الحكمة، وضبط النفس، والحنكة السياسية، واتخاذ القرار في التوقيت الذي تفرضه المصلحة الوطنية وحدها.

كما يدعو الحزب وسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى درجات المهنية والمسؤولية الوطنية، والاعتماد على المعلومات الرسمية، والابتعاد عن الشائعات أو التسرع في تداول الروايات غير الموثقة، انطلاقًا من أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا أصيلًا في حماية الوعي العام، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإفشال أي محاولات تستهدف بث القلق أو الإضرار بالدولة.

ومن هذا المنطلق، يعلن حزب المصريين الأحرار اصطفافه الكامل خلف القيادة السياسية، وتفويضه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه لازمًا من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة، مؤكدًا ثقته المطلقة في أن القيادة السياسية ستواصل إدارة هذه المرحلة الدقيقة بما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويصون مصالحه العليا.

حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل حادث ميناء دمياط النتائج الأولية الأمن القومي

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