مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تواجده داخل إحدى مغاسل السيارات بمدينة مرسى مطروح، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام.

بلاغ بالحادث

وكانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث جرى نقل الشاب، ويدعى سيد س. ح.، إلى مستشفى مطروح العام، إلا أنه وصل جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، فيما حررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم، وبدأت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.