مصرع وإصابة 18 شخص في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي

شهد طريق الإسكندرية. مطروح – الساحلي، عند الكيلو 74، اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس رحلات، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بإصابات متفرقة.

بلاغ بالحادث

وفور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى مكان الحادث، وبدأت أعمال رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.