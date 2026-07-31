قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل
حماس: اتفاق غزة ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسئولية اللجنة الوطنية الفلسطينية
أثناء الاستحمام.. غرق شابين داخل حوض مياه ري بـ العدوة في المنيا
أبوظبي الرياضية تنقل مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الجديد
حادث مروع .. مقتل 25 شخصا وإصابة 44 أخرين في ولاية بومرداس بالجزائر
إلغاء كتابة التسعيرة على عبوات الدواء .. الهيئة تكشف الحقيقة
منصف بقرار يعلن التحدي بعد انضمامه للأهلي: أريد كتابة تاريخ جديد
ارتفاع عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة لـ 34 شخصا
تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح.. عرض سعودي ينتظر فشل انتقاله إلى بشكتاش
بـ3 أعمال.. خطيب المسجد النبوي: على المسلم أن يتقي النار ويفر منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برامج تدريبية جديدة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

التعليم
التعليم
البهى عمرو

أكدت الدكتورة مها صلاح مسؤولة العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة «وودواني» العالمية يأتي في إطار تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تستهدف طلاب السنوات النهائية والخريجين، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للحصول على فرص عمل محليًا ودوليًا.

وأوضحت مها صلاح، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن صندوق تطوير التعليم رصد أكثر من مليون فرصة عمل في أسواق مختلفة حول العالم، وهو ما دفع إلى تصميم برامج تدريبية تركز على تنمية مهارات التوظيف، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الشباب، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويوفر فرص عمل مستدامة، مع التركيز على سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن الفئات المستهدفة تشمل طلاب السنوات النهائية وخريجي الجامعات والتعليم الفني التكنولوجي والمعاهد، مشيرة إلى أن الصندوق أطلق برامج لتعليم اللغات، من بينها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، إلى جانب تدريب المشاركين على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي والتنافسية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف الحديثة.

التعليم تطوير التعليم مخرجات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

خوان بيزيرا

بيزيرا يحدد موعد عودته للزمالك ويشترط صرف المستحقات

ترشيحاتنا

ممدوح عيد ومحمد حمدي

ممدوح عيد يجتمع مع محمد حمدي في تركيا ويطمئن على تطورات تأهيله من الرباط الصليبي

الدهشوري حرب

دموع وحزن.. لحظة وصول جثمان يوسف الدهشوري حرب إلى مسجد المشير طنطاوي .. فيديو

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2029 على صفيح ساخن.. هل تغيب أندية أوروبا؟

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد