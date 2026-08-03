حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمدينة القوصية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو المركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تواصل التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وفي مقدمتها إدارات الإشغالات والمرافق، لتكثيف الحملات الميدانية بصورة دورية، بما يسهم في إزالة جميع أشكال التعديات على الطرق والأرصفة، مؤكدًا تقديمه لكافة أوجه الدعم اللازمة لرؤساء المراكز والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات من الشارع العام بمدينة القوصية، وذلك باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، حيث جرى إزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير، والتنبيه على أصحاب المحال والمنشآت بعدم التعدي على حرم الطريق أو إشغال الأرصفة، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحقيق السيولة أمام المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة والدورية بجميع المراكز والمدن، للتعامل الحاسم مع أي تعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بما يحافظ على حق المواطنين في استخدام الطريق، ويعيد الانضباط إلى الشارع، ويعزز المظهر الحضاري، ويسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة.