أسعار النفط تتراجع مع جني الأرباح وترقب تطورات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليومم، الخميس، منهية موجة ارتفاع استمرت ثلاث جلسات متتالية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، بالتزامن مع استمرار متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط ومؤشرات تشدد الإمدادات النفطية في الولايات المتحدة.

وانخفضت عقود خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.7% لتتداول قرب 97.16 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% إلى نحو 95.30 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع تجاوز 2% في الجلسة السابقة، ما دفع كلا الخامين إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع.

ولا تزال الأسواق تركز بشكل رئيسي على الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أضاف علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى أسعار النفط.

وشهد الأسبوع الحالي تصعيدًا جديدًا تمثل في تقارير عن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، إلى جانب ضربات أمريكية على جزيرة قشم الإيرانية الواقعة بالقرب من مضيق هرمز.

وفي الوقت ذاته، وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مستهدفة مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت الولايات المتحدة مساء امس الأربعاء أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق لتنفيذ وقف لإطلاق النار، إلا أن سريان الاتفاق يبقى مشروطًا بوقف حزب الله لعملياته العسكرية.

في المقابل، لم تحقق الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدمًا ملموسًا، ما عزز المخاوف من استمرار النزاع لفترة أطول وما قد يترتب عليه من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة الإقليمية.

لكن بعض المخاوف تراجعت بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة عبر إحدى المدونات الصوتية، أكد خلالها أن إيران وافقت على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما عزز الآمال بإمكانية تحقيق إنفراجة دبلوماسية.

كما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لصادرات النفط العالمية.

وفي المقابل، حدّ من خسائر الأسعار الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزونات بمقدار 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض يقارب 3 ملايين برميل فقط.

كما ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى 5.9 مليون برميل يوميًا، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة تاريخيًا، مع توجه المشترين في أوروبا وآسيا إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات وسط الاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتواصل المخاوف المتعلقة بالإمدادات تقديم الدعم للأسعار، إذ تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن مخزونات النفط العالمية تتراجع بوتيرة سريعة، وقد تصل إلى مستويات حرجة قبل ذروة الطلب الصيفي إذا استمر الاتجاه الحالي.