قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالإجماع.. عمومية اللجنة الأولمبية تعتمد لائحة النظام الأساسي للميثاق الأولمبي المصري

اللجنة الأولمبية المصرية
اللجنة الأولمبية المصرية
قسم الرياضة

عقدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بمقر اللجنة داخل استاد القاهرة الدولي، بحضور 31 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت أعمال الجمعية العمومية العادية موافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية الخاصة بعام 2024-2025، إلى جانب إقرار خطة النشاط للفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات والدورات الرياضية القادمة.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية «الميثاق الأولمبي المصري»، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز من تطوير العمل المؤسسي داخل اللجنة.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، تقديرا لدعمه المستمر للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وحرصه الدائم على تهيئة المناخ المناسب لتطوير المنظومة الرياضية وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي.

من جانبه، وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة والدعم المتواصل، مؤكدًا أن هذا الإجماع يعكس حالة الاستقرار والتوافق داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف إدريس أن اعتماد خطة النشاط والموافقة على لائحة النظام الأساسي «الميثاق الأولمبي المصري» يأتيان في إطار تطوير منظومة العمل داخل اللجنة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على إعداد اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمشاركات القارية والدولية.

وأكد أن اللجنة الأولمبية المصرية تواصل العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف القرارات، بما يواكب التطورات الرياضية العالمية، ويوفر بيئة إدارية وفنية متميزة للاتحادات الرياضية.

حضر الاجتماع المستشار أحمد سعد بصفته مشرفا قضائيا على الجمعية العمومية، والدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الجهة الإدارية.

جنة الأولمبية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الميثاق الأولمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

أرشيفية

إعادة قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة بتهمة الاتجار بالبشر لمحكمة الاستئناف

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ارشيفيه

مجهولون يعتدون على شاب بالطريق في إحدى قرى الدقهلية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

