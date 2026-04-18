بالإجماع.. عمومية اللجنة الأولمبية تعتمد لائحة النظام الأساسي للميثاق الأولمبي المصري

عقدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بمقر اللجنة داخل استاد القاهرة الدولي، بحضور 31 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت أعمال الجمعية العمومية العادية موافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية الخاصة بعام 2024-2025، إلى جانب إقرار خطة النشاط للفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات والدورات الرياضية القادمة.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية «الميثاق الأولمبي المصري»، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز من تطوير العمل المؤسسي داخل اللجنة.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، تقديرا لدعمه المستمر للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وحرصه الدائم على تهيئة المناخ المناسب لتطوير المنظومة الرياضية وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي.

من جانبه، وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة والدعم المتواصل، مؤكدًا أن هذا الإجماع يعكس حالة الاستقرار والتوافق داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف إدريس أن اعتماد خطة النشاط والموافقة على لائحة النظام الأساسي «الميثاق الأولمبي المصري» يأتيان في إطار تطوير منظومة العمل داخل اللجنة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على إعداد اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمشاركات القارية والدولية.

وأكد أن اللجنة الأولمبية المصرية تواصل العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف القرارات، بما يواكب التطورات الرياضية العالمية، ويوفر بيئة إدارية وفنية متميزة للاتحادات الرياضية.

حضر الاجتماع المستشار أحمد سعد بصفته مشرفا قضائيا على الجمعية العمومية، والدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الجهة الإدارية.