ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض.. كلمات مؤثرة من عروسة من ذوي الهمم على الهواء

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، عروسة من ذوي الهمم، في حلقة اليوم من برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار ".

وقالت سما:" في البداية قابلت أدهم زوجي أكثر من مرة في النادي للتعارف ومعرفة شخصيات بعضنا البعض ".

وتابعت سما :" أول لما شفت أدهم زوجي كان فيه قبول وحبيته وهو كمان حبني "، مضيفة:" أنا عندي 24 سنة وخلصت دراسة وبشتغل في شركة أوراق مصرفية ".

وأكملت سما :" ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض وأنا مميزة عشان طورت من نفسي ومهاراتي في شغلي وانا بشتغل على نفسي ".

ولفتت سما :" انا بلعب كرة سلة وأمارس رياضة الجري وتوجت بلقب أيقونة الجمال في مصر "، مضيفة:" إحنا بنحب الحياة وربنا خلقنا عشان نعرف الناس إزاي يحبوا بعض ".

