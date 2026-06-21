هيئة الإسعاف بالإسماعيلية تتصدر تأمين الأحداث الكبرى وتعلن خطة طوارئ لماراثون الثانوية العامة

شاركت هيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية في أعمال تأمين ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وبناءً على تعليمات نائب مدير إقليم القناة وسيناء بالإسماعيلية الدكتور محمد طنطاوي.

وأعلن فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية عن تنفيذ خطة طوارئ موسعة لتأمين الامتحانات، من خلال الدفع بأطقم إسعافية وسيارات مجهزة بكافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وتشمل الخطة تمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان الامتحانية طوال فترة الامتحانات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ، وتقديم الإسعافات الأولية وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة.

كما يتم الدفع بفرق الإشراف التابعة لهيئة الإسعاف للمرور الميداني المستمر على نقاط التمركز، لمتابعة سير العمل، ومراجعة الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أي موقع وفقًا لمتطلبات الحالة على الأرض، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بمقر فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، برئاسة نائب مدير إقليم القناة وسيناء الدكتور محمد طنطاوي، لمتابعة سير العمل لحظيًا ورصد أي تطورات داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة طوال أيام الامتحانات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطة تأتي بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية اليومية للمواطنين بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة ضمن “نموذج إسعاف الإسماعيلية”.

كما خصصت الهيئة الخط الساخن (123) لتلقي بلاغات الطوارئ على مدار اليوم.

واختتم البيان بتأكيد هيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية التزامها الكامل بتوفير أعلى درجات التأمين والسلامة خلال فترة الامتحانات، متمنية السلامة لجميع الطلاب.