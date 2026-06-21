بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وذلك في إطار تعزيز التكامل وتبادل الخبرات الفنية والبحثية بين شركات القطاع عقب النجاح الكبير الذي تحقق في إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصنافين التابعة لفرع منيا القمح.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس سامي يوسف قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حيث كان في استقباله اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور قيادات الشركتين وفريق العمل المشرف على تنفيذ أوجه التعاون المشترك.

اكد رئيس شركة مياه الشرقية انه يهدف البروتوكول إلى دعم التعاون الفني والبحثي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين بما يسهم في رفع كفاءة الأصول وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أنه ويأتي توقيع البروتوكول امتدادا للتعاون المثمر بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وقطاع المعامل والجودة والبحوث بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والذي أسفر عن نجاح أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصنافين خلال فترة زمنية قياسية بلغت أربعة أسابيع فقط.

واضاف أنه تمكن فريق العمل من إنجاز أعمال التطوير بالاعتماد على الخبرات والإمكانات الذاتية للعاملين وبالتعاون مع المتخصصين من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الأمر الذي ساهم في استعادة المحطة لكامل طاقتها التشغيلية وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناتها.

وأكد الجانبان أن ما تحقق يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي ويعكس أهمية توظيف الخبرات المتبادلة في تطوير منظومة العمل وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة التشغيل.

كما شهدت الفعاليات تكريم فرق العمل من الشركتين تقديرا لجهودهم المتميزة ودورهم الفعال في إنجاز أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الصنافين خلال وقت قياسي بما يؤكد كفاءة الكوادر الفنية وقدرتها على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.

وشارك في مراسم توقيع البروتوكول منسقا التعاون بين الجانبين الدكتورة دعاء سعد محمد مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والدكتور أحمد النظامي من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة والتوسع في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بما يدعم خطط التطوير المستدام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.