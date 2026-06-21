أطلقوا النار من بنادق ألية.. القبض على طرفى مشاجرة في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أخرين بالتعدى عليه وإطلاق أعيرة نارية والإستيلاء على "جرار زراعى، ومركبة تروسيكل" من أرض زراعية ملكه في قنا.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 19 يونيو وحال قيام (عاملان - مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا) بحرث أرض زراعية كائنة بالقرية محل سكنهما ، حضر (3 أشخاص- مقيمين بذات القرية) وبحوزة إثنين منهما (2 بندقية آلية) وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لوجود نزاع بين الطرفين حول ملكية الأرض ، وتبين عدم صحة إستيلاء الطرف الأول على الجرار ومركبة التروسيكل.

أمكن ضبط الطرف الثانى وأحد أفراد الطرف الأول والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.