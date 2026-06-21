جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

تشهد الآن جروبات شاومينج للغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص حل امتحان الدين الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الآن.

ومن جانبها تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بـ امتحان الدين الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وكانت قد كتبت جروبات شاومينج على تليجرام رسالة للطلاب الموجودين الآن داخل لجان امتاحات الثانوية العامة 2026 نصها : صور وابعت ومتقلقش هانخفي الباركود بتاعك

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والعليم والتعليم الفني الطلاب من محاولة تصوير الامتحان أو الانسياق وراء دعوات شاومينج وأعوانه على تليجرام منعا لاتخاذ الاجراءات القانونية

أصدرت الإدارات التعليمية تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد غد الأحد .

حيث قالت الإدارات التعليمية : في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

يمنع منعًا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول (مفتوحًا أو مغلقًا) داخل لجنة الامتحان.

يحظر إدخال الساعات الذكية أو سماعات البلوتوث أو أي أجهزة إلكترونية حديثة.

يمنع تداول أو تصوير أو نشر أسئلة الامتحان أو الإجابات بأي وسيلة.

يحظر تبادل الأدوات أو الأوراق أو الحديث مع الزملاء أثناء الامتحان.

يمنع اصطحاب أي أوراق أو مذكرات أو وسائل تساعد على الغش.

تحذيرات من اصطحاب الهاتف المحمول

يعد الهاتف المحمول من أخطر المخالفات داخل اللجان.

يحظر حيازته أو استخدامه أثناء انعقاد الامتحان.

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طالب يضبط بحوزته هاتف محمول أو أي وسيلة اتصال إلكترونية مخالفة للتعليمات.

حالات تؤدي إلى إلغاء الامتحان والرسوب في جميع المواد

تصوير أو نشر أو تداول أسئلة الامتحان أو إجاباته بأي وسيلة.

الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الاستفادة منه.

الإخلال بنظام اللجنة أو تعطيل سير الامتحان.

الاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات أو الطلاب.

مساعدة الغير في أداء الامتحان.

إخفاء أو تهريب أوراق الإجابة.

استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية في أعمال الغش أو الإخلال بالامتحانات.

حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط

حيازة الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني داخل اللجنة.

تضمين ورقة الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو يتضمن عبارات غير لائقة.

تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهروب بها.

عقوبات الغشاشين وفقًا للقانون رقم (205) لسنة 2020