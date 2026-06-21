خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

وفاة كريم عبد العليم لم تكن أولى حالات رحيل النجوم في سن الشباب، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت؛ وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.

ويرصد موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين رحلوا في عز شبابهم.

كريم عبد العليم

توفي الممثل الشاب الصاعد كريم عبد العليم صباح اليوم الأحد ، ونعى الوسط الفني الفنان وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه.

وأعلن أحمد طلال شقيق زوجة الفنان الراحل عبر منشور علي فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله زوج أختي وأخي الكبير كريم عبدالعليم. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ، اللهم امين ،ربنا يرحمك يا أطيب قلب فالدنيا نسألكم الدعاء".

عمرو ستين

وأعلن الفنان محمود العسيلي وفاة صديقه عمرو ستين عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله".

أطلق عمرو ستين ألبومه الوحيد "مسافر" عام 2012، الذي احتوى على 10 أغنيات.

أحمد عامر

أحمد عامر المطرب الشعبي الذي توفي فجأة إثر أزمة قلبية في يوليو الماضي، وكان من الأصوات الصاعدة في المهرجانات.

جورج الراسي

رحل جورج الراسي بحادث سير، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

هيثم أحمد زكي

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة.

تبين أن الراحل هيثم أحمد زكي، خرج في الصباح متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.

وعقب مرور ساعات خرج هيثم أحمد زكي، مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.

السعودي تومي عمران

في شهر يوليو 2019، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العربية المختلفة، بعد وفاة الممثل السعودي تومي عمران، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا.

ولم يكن رحيل الشاب تومي عمران في عز شبابه هي المعلومة الوحيدة التي أثارت إهتمام النشطاء، إلا أن غرابة الواقعة نفسها هي التي أهتم بها النشطاء، حيث أنه رحل يوم 12 يونيو الماضي، وتم الإعلان عن الخبر يوم 9 يوليو، أي بعدما يقرب عن شهر من تاريخ الوفاة.

الفنان تومى عمران ظل فى المستشفى من يوم 12 يونيو الماضي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ، وتم دفنه دون صخب وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص عدد كبير من متابعيه على نعيه من خلال موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية.

غنوة شقيقة أنغام

كتبت النهاية لحياتها على يد حادث سير، لينتهي مشوارها الفني قبل أن يبدأ، فتاريخ غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقة الفنانة أنغام في مشوار الفن مسلسل واحد وهو"الأب الروحي"، وعدد من الأغنيات المنفردة.

وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متأخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.

عماد عبد الحليم

لم تكن غنوة هي الأولى في عائلتها الفنية التي ترحل في عمر الشباب، فسبقها عمها عماد الدين علي سليمان شقيق والدها الموسيقار محمد علي سليمان، واسمه الفني عماد عبد الحليم.

كانت المرة الأولى التي وقف فيها عم الفنانة "أنغام" على خشبة المسرح عام وعمره 12 عامًا، وحينها سمعه عبد الحليم حافظ وتبناه فنيًا، وبعد وفاة العندليب الأسمر قام عماد بتجسيد دوره في مسلسل العندليب الأسمر مع الفنانة فردوس عبدالحميد.

وفي أكتوبر من عام 1995 توفي عماد وعمره 35 عامًا فقط، وبمسيرة فنية ليست معروفة للكثيرين.

ماهر عصام

كان يوم 17 يونيو 2018، حدثًا مؤثرًا هز الوسط الفني بعد وفاة الفنان الشاب ماهر عصام عن عمر يناهز 39 عامًا، وذلك بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على أثرها في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في الدماغ، أدخلته العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر حتى لفظ أنفاسه الأخيره فيها.

عمرو سمير

كانت وفاته صدمة للوسط الفني في عمر الـ 33 وبصحة جيدة، توفي الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية مفاجئة.

كانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها عمرو في رحلته القصيرة جدًا.

عامر منيب

4 أفلام و12 ألبوما غنائيا تلك هي الثروة التي خلفها وراءه المطرب الراحل عامر منيب لأبنائه الثلاثة وجمهوره، الشاب الذي أنهى حياته السرطان في الـ 48 من عمره، ليكون وجوده في عالم الفن أشبه بسحابة صيف دخلت إلى عالم الفن عام 1990، وانتهت رحلته في المجال عام 2011، تاركًا بصمة وسمعة طيبة تخلد ذكراه.

ميرنا المهندس

تأثرت الجماهير برحيل الفنانة ميرنا المهندس، لوفاتها في عمر صغير بعد معاناة مع المرض اللعين، كانت بدايتها الفنية عام 1993 في فيلم "مستر دولار"، ومن بعده أدت عددا من الأعمال الفنية التليفزيونية منها "الإمام الغزالي" و"أرابيسك" و"مباراة زوجية" و"عابد كرمان" و"بره الدنيا،" وغيرها.

حاصرتها المشاكل الصحية من سرطان بالقولون أدى إلى استئصاله، ومشاكل في النخاع الشوكي أسفر عن إصابتها بنزيف في الرئة، لتتوفى عام 2015.